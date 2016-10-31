Комиссия Смирнова ответила МОК на запрос об антидопинговом контроле в России

Независимая общественная антидопинговая комиссия под руководством Виталия Смирнова отправила ответ на запрос МОК относительно работы антидопингового контроля в России в 2010-2015 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в комиссии. В октябре дисциплинарная комиссия МОК направила письма в адрес ОКР, Минспорта, спортивных федераций и Следственного комитета с рядом вопросов относительно антидопинговой деятельности в РФ. Соответствующий запрос пришел и в независимую комиссию.

Напомним, что в декабре должна выйти вторая часть доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинговых махинациях в России.