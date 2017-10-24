Комиссия МОК, расследующая причастность Минспорта РФ к сокрытию допинга, завершит работу в декабре

Комиссия МОК под руководством Самэуля Шмида завершит свою работу до заседания исполкома комитета в начале декабря. Комиссия занимается расследованием причастности Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

- Сейчас важно получить ясность в фактах и выводах, - цитирует Inside the Games члена МОК Камила Эйрингса. - За несколько дней до старта Рио-2016 ситуация была ужасно для всех. В первую очередь, для атлетов из всех стран, которые сомневались, что соревнования будут честными.

Мы должны избегать подобных ситуаций любой ценой.

Комиссия Шмида, насколько мне известна, завершит работу до заседания исполкома в декабре. Я полон надежд, но это очень непростая работа. Однако нам необходимо пресечь дискуссии непосредственно перед Олимпиадой.