Комиссия МОК просит разъяснить вопросы, связанные с Олимпиадой в Сочи

Руководитель дисциплинарной комиссии МОК Ги Каниве обратился в Независимую общественную антидопинговую комиссию с просьбой разъяснить некоторые вопросы, связанные с обстоятельствами организации и проведения Олимпийских игр в Сочи. Об этом сегодня сообщил глава антидопинговой комиссии Виталий Смирнов на заседании организации в Москве.

- Мы переслали эти запросы в соответствующие ведомства и на данный момент ожидаем от них ответа, - отметил Смирнов. - Как я уже не раз говорил, от работы и финальных докладов комиссий Каниве и Освальда будет очень многое зависеть для российского спорта. Сейчас можно с удовлетворением констатировать, что наше сотрудничество с ними продолжается, и идет в конструктивном ключе.

Напомним, что в настоящее время расследование по фактам применения допинга российскими спортсменами ведут сразу три комиссии. Следователь ВАДА Ричард Макларен должен представить свой доклад 9 декабря в Лондоне. Комиссия Денниса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб, сданных россиянами на Олимпиаде в Сочи. Бежавший в США экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уверяет, что часть этих анализов была подменена. По итогам докладов Макларена и Освальда дисциплинарная комиссия под руководством Ги Каниве может рекомендовать МОК принять санкции в отношении Олимпийского комитета России. (Олег ШАМОНАЕВ)