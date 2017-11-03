Комиссия МОК 6 ноября рассмотрит дела конькобежцев, бобслеистов, скелетонистов

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда 6 ноября проведет слушания по делам российских конькобежцев, бобслеистов и скелетонистов.

Комиссия Освальда занимается перепроверкой проб россиян с Игр-2014. Ранее виновными в нарушении антидопинговых правил были признаны лыжники Александр Легков и Евгений Белов.

Сборную России лишили двух медалей Олимпиады в Сочи – золота Легкова на дистанции 50 километров и серебра лыжной сборной в эстафете 4х10 километров.

- Следующими будут рассматриваться дела бобслеистов и скелетонистов, причем бобслеистов, которые уже закончили карьеру и не претендуют на поездку в Пхенчхан, -приводит "Р-Спорт" слова источника, знакомого с ситуацией. Слушания пройдут 6 ноября. В этот день также будут рассматривать дела конькобежцев, причем именно тех, кто претендует сейчас на участие в Играх.

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