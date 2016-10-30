Комиссия ICF вынесет решение по гребцам Дьяченко и Подольской до конца года

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов сообщил, что решение по дисквалифицированным гребцам Александру Дьяченко и Наталье Подольской будет принято до конца этого года. Ранее Международной федерации каноэ отстранила спортсменов от участия в Олимпиаде-2016 из-за того, что они упоминались в докладе независимой комисси ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

- Ориентировочно до конца этого года антидопинговая комиссия ICF вынесет решение по Подольской и Дьяченко, - приводит "Р-Спорт" слова Архипова. - Пока решения по ним нет. Мы надеемся, что отстранение будет отменено. Напомню, что наших спортсменов обвинили голословно.

Ничего фактического нам не было предъявлено, только ссылки на доклад Макларена. Принимая все это во внимание вкупе с нашей работой по антидопингу и нашими позициями в ICF, я очень надеюсь, что если вдруг и будет вынесено наказание нашим спортсменам, то оно будет минимальным по сроку.

Мы никак не можем отговорить их (ICF), если они убедили себя, что кто-то виноват. Хочу подчеркнуть, что наши спортсмены категорически отрицают употребление допинга. В ICF ссылаются только на доклад Макларена, а Макларен ссылается на каких-то третьих лиц. Никаких осязаемых доказательств обвинения, проб или еще чего-то, нет.