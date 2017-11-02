Колобков в ноябре встретится с главой ВАДА на антидопинговом форуме

Министр спорта РФ Павел Колобков станет участником антидопингового форума Play the Game, сообщает официальный сайт мероприятия. В рамках форума глава спортивного ведомства встретится с президентом ВАДА Крэйгом Риди.

Отмечается, что также в мероприятии примут участие руководитель USADA Трэвис Тайгарт, независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен, автор фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт и бывший руководитель ВАДА Ричард Паунд.

Форум Play the Game пройдет в Эйндховене с 26 по 30 ноября.