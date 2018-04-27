Колобков - о словах Родченкова: "Эта информация для нас не новая"

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал слова информатора ВАДА Григория Родченкова. Экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории не смог на слушаниях CAS подтвердить часть своих утверждений о существовании в России допинговой системы.

- Как можете прокомментировать слова Родченкова?

- Эта информация не новая для нас. Мотивировочная часть говорит сама за себя, на чем строился Доклад Макларена, что заявления основывались в основном на словах Родченкова. Родченкову задавали очень серьезные вопросы. Видимо, Макларену было достаточно просто заявлений этого информатора. Само решение CAS говорит само за себя. Вина спортсменов, если была, должна была быть доказана со всеми доказательствами, чего не было. Впереди нас ждут многие процессы в судах по нашим спортсменам.

Напомним, Родченков в частности заявил, что никогда не распространял среди спортсменов "коктейль "Дюшес", не видел, как его принимают, никогда лично не участвовал в сборе "чистых" проб, никогда не был свидетелем того, как эти пробы сдаются спортсменами, и не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимое допинг-проб. (Павел ГУРЕВИЧ)