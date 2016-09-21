13:50 | ДОПИНГ

Кэтрин Маклин: "ВАДА нужно использовать любую поддержку в борьбе с хакерами, в том числе от России"

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Директор по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Кэтрин Маклин заявила, что организации стоит использовать любую поддержку в борьбе с киберпреступлениями. Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала часть документов, из которых следует, что ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества некоторым спортсменам.

– Я думаю, что мы должны использовать любую поддержку, – цитирует "Р-Спорт" Маклин. – Россия? Если Томас Бах и Международный олимпийский комитет найдут поддержку извне, это будет здорово.

Это печальная ситуация. У нас была уверенность, что система ADAMS в безопасности. Но вы видите, что произошло. Мы делаем все, чтобы погасить это и убедиться, что ничто больше не компрометирует систему.

Программа терапевтических исключений TUE существует уже не один год. Я бы сказала, что это хорошая программа. Место для нечестных маневров есть в любой системе. Но я считаю, что это действительно хорошая программа, она одобрена.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160921/1090529726.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mikeV

У вас во всём печальная ситуация. И невзламываемые базы взламывают, и нескрываемые пробирки у вас вскрывают, и руководители ваших независимых антидопинговых центров сами создают системы допинга... А отвечают за это, почему-то, в том числе ни в чём не виновные спортсмены.

14:01

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