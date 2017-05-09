Кельн хотел бы продолжить работу с московской антидопинговой лабораторией

Заместитель генерального директора антидопинговой лаборатории в Кельне Ханс Гейер заявил, что его организация хотела бы продолжить сотрудничество с московской антидопинговой лабораторией.

Независимая комиссия ВАДА в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА. В феврале 2016 года РУСАДА и британское антидопинговое агентство (UKAD) подписали соглашение о сотрудничестве, по которому британская организация обеспечивает необходимое тестирование российских спортсменов, пока соответствие РУСАДА кодексу ВАДА не будет восстановлено.

– Могу сказать, что вместе с российскими учеными мы разработали немало методик выявления допинговых нарушений, – приводит "Р-Спорт" слова Гейера. – До лишения московской лаборатории аккредитации ВАДА у нас постоянно действовала программа обмена, мы обменивались опытом. Мы бы очень хотели продолжить сотрудничество, но на данный момент это невозможно, пока лаборатория в Москве не имеет аккредитации ВАДА.

Контроль работы лаборатории в Кельне со стороны ВАДА очень жесткий. Периодически мы получаем пробы, которые специально содержат запрещенные вещества. Таким образом, ВАДА контролирует качество нашей работы. Если мы не выявим это запрещенное вещество и не сообщим об этом в ВАДА, лаборатории будет сделано замечание. Накопив определенное количество замечаний, мы можем потерять аккредитацию. Если мы лишимся аккредитации, то просто не сможем работать, люди потеряют работу.