Келли Сазертон: "Зачем мне медаль Черновой? Кажется, она грязная и испорченная"

Призер Олимпиады-2004 в семиборье Келли Сазертон заявила, что не хочет получать бронзовую медаль Олимпийских игр-2008 российской спортсменки Татьяны Черновой. Британка заявила, что медаль россиянки "грязная", и она хочет получить от МОК новую.
– Если эта медаль была в ее доме, она держала ее в руках в последние девять лет, то зачем она мне? – цитирует Times Сазертон. – Зачем мне то, что висело у него на шее. Мне это не нужно, кажется, эта медаль грязная и испорченная. Если я получу новую медаль, чистую, то это другое дело. Я не могу ее ненавидеть, она продукт российской системы. Это культура русского спорта, которую я ненавижу.
miker65
Граф, Не помню кто из великих сказал: быдло отличается от нормального человека тем, что в сугубо научном споре не имея других аргументов начинает вдруг пафосно орать во всю глотку о банальном и переходит на личности...
18:49
Monte-Kristo
miker65, не забудь на Болотную сходить, Навальному очередные соски требуются
18:37
miker65
Да, это правда про нашу спортивную культуру. Победы любой ценой, включая допинг, гермафроодитов вместо баб , подкуп спортивных чиновников, натурализация и прочая мерзость. И все с одной целью - пустить своему народу пыль в глаза мнимыми спортивными успехами. А на деле имеем практически полное отсутствие больших побед в высококонкурентных видах спорта типа футбола, баскетбола, плавания, тенниса, легкой атлетики т.п.
18:36
staerswimmer23
Походу у них на голову ТИ
18:23