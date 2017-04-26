17:32 | ДОПИНГ

Келли Сазертон: "Зачем мне медаль Черновой? Кажется, она грязная и испорченная"

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Призер Олимпиады-2004 в семиборье Келли Сазертон заявила, что не хочет получать бронзовую медаль Олимпийских игр-2008 российской спортсменки Татьяны Черновой. Британка заявила, что медаль россиянки "грязная", и она хочет получить от МОК новую.

– Если эта медаль была в ее доме, она держала ее в руках в последние девять лет, то зачем она мне? – цитирует Times Сазертон. – Зачем мне то, что висело у него на шее. Мне это не нужно, кажется, эта медаль грязная и испорченная. Если я получу новую медаль, чистую, то это другое дело. Я не могу ее ненавидеть, она продукт российской системы. Это культура русского спорта, которую я ненавижу.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (4)
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miker65

Граф, Не помню кто из великих сказал: быдло отличается от нормального человека тем, что в сугубо научном споре не имея других аргументов начинает вдруг пафосно орать во всю глотку о банальном и переходит на личности...

18:49

Monte-Kristo

miker65, не забудь на Болотную сходить, Навальному очередные соски требуются

18:37

miker65

Да, это правда про нашу спортивную культуру. Победы любой ценой, включая допинг, гермафроодитов вместо баб , подкуп спортивных чиновников, натурализация и прочая мерзость. И все с одной целью - пустить своему народу пыль в глаза мнимыми спортивными успехами. А на деле имеем практически полное отсутствие больших побед в высококонкурентных видах спорта типа футбола, баскетбола, плавания, тенниса, легкой атлетики т.п.

18:36

staerswimmer23

Походу у них на голову ТИ

18:23