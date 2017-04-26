Келли Сазертон: "Зачем мне медаль Черновой? Кажется, она грязная и испорченная"

Призер Олимпиады-2004 в семиборье Келли Сазертон заявила, что не хочет получать бронзовую медаль Олимпийских игр-2008 российской спортсменки Татьяны Черновой. Британка заявила, что медаль россиянки "грязная", и она хочет получить от МОК новую.

– Если эта медаль была в ее доме, она держала ее в руках в последние девять лет, то зачем она мне? – цитирует Times Сазертон. – Зачем мне то, что висело у него на шее. Мне это не нужно, кажется, эта медаль грязная и испорченная. Если я получу новую медаль, чистую, то это другое дело. Я не могу ее ненавидеть, она продукт российской системы. Это культура русского спорта, которую я ненавижу.