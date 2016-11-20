Келли Сазертон: "Многие спортсмены ждали, что МОК отстранит от Рио всю сборную России"

Призер Олимпиады-2004 в семиборье Келли Сазертон подчеркнула, что многие спортсмены хотели отстранения сборной России от Игр в Рио. Данная рекомендация была вынесена ВАДА на основании отчета Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте. В итоге МОК постановил, что вопрос допуска российских атлетов будут решать в индивидуальном порядке международные спортивные федерации. Таким образом, на Играх Россия была представлена, но некоторые спортсмены все же не были допущены. В частности, в Рио не поехали все тяжелоатлеты и все легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной. Впоследствии МПК не допустил до Игр всех российских паралимпийцев.

- Многие спортсмены ждали от МОК, что он отстранит всю сборную России так, как это впоследствии сделал МПК, - сказала Сазертон в интервью Sky News. - МОК доверил принимать решение международным спортивным федерациям. Многие атлеты задались вопросом: "МОК защищает чистых спортсменов или покрывает коррупцию у себя?"