Каркищенко и Палеев вошли в состав Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА

Сегодня состоялось заседание членов Наблюдательного совета РУСАДА, сообщает пресс-служба организации. Было принято решение о расширении Дисциплинарного антидопингового комитета. В него вошли два новых члена: доктор медицинских наук и директор Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России Владислав Каркищенко, а также член Адвокатской палаты Москвы, советник президента Федеральной палаты адвокатов РФ Илья Палеев.

Также в ходе встречи обсуждалась роль Наблюдательного совета в процессе реформирования антидопинговой системы. Международные эксперты, рекомендованные ВАДА для работы в РУСАДА, предоставили информацию о промежуточных результатах в ходе проводимой реформы по восстановлению статуса соответствия агентства и планах на будущее. Члены совета приняли решение установить более тесный контакт с Независимой общественной антидопинговой комиссией Олимпийского комитета России по вопросу реформирования РУСАДА.



Кроме того, было принято решение о развитии международного сотрудничества РУСАДА с другими антидопинговыми организациями.