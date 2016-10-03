Канэто и Браунли возглавляют очередной список спортсменов, опубликованный Fancy Bears

Как уже сообщал "СЭ", хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередной список спортсменов, которым ВАДА разрешило использовать запрещенные препараты. В частности, в него вошли японка Риэ Канэто, победившая в Рио россиянку Юлию Ефимову на дистанции 200 м брассом, и двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Алистер Браунли.
Приводим список полностью:
Хуан Игнасио Хиларди (Аргентина), хоккей на траве, чемпион Рио-2016;
Эмили Сибом (Австралия), плавание, чемпионка Пекина-2008 в комбинированной эстафете 4х100 м, чемпионка Рио-2016 в эстафете 4х100 м в/с, 4-кратная чемпионка мира;
Диегу Иполиту (Бразилия), спортивная гимнастика, серебряный призер Рио-2016, двукратный чемпион мира;
Роб Гибсон (Канада), академическая гребля, серебряный призер Лондона-2012 в заездах "восьмерок";
Оскар Фигероа (Колумбия), тяжелая атлетика, чемпион Рио-2016 в весовой категории до 62 кг;
Мелани Пфайфер (Германя), гребля на байдарках и каноэ, 7-е место в заездах байдарок-одиночек в Рио-2016;
Фабьен Жило (Франция), плавание, чемпион Лондона-2012, серебряный призер Рио-2016 в эстафете 4х100 м в/с, трехкратный чемпион мира;
Алистер Браунли (Великобритания), триатлон, чемпион Рио-2016, четырехкратный чемпион мира;
Ай Фукухара (Япония), настольный теннис, бронзовый призер Рио-2016;
Масаси Эбинума (Япония), дзюдо, трехкратный чемпион мира;
Риэ Канэто, плавание, чемпионка Рио-2016 на 200 м брассом;
Махе Драйсдейл (Новая Зеландия), академическая гребля, чемпион Лондона-2012 и Рио-2016 в заездах "одиночек", 5-кратный чемпион мира;
Питер Барлинг (Новая Зеландия), парусный спорт, чемпион Рио-2016 в классе 49-er, 7-кратный чемпион мира;
Эмма Йоханссон (Швеция), велоспорт, серебряный призер Рио-2016 в групповой гонке;
Педер Фредриксон (Швеция), конный спорт, серебряный призер Рио-2016 в индивидуальном конкуре;
Стефани Эрнандес (Венесуэла), велоспорт, ВМХ, бронзовый призер Рио-2016;
Лоуренс Бриттан (ЮАР), академическая гребля, серебряный призер Рио-2016 в заездах "двоек" распашных;
Брайн Бейкер (США), теннис, 284-й номер мирового рейтинга на 03 октября;
Моника Аксамит (США), фехтование, бронзовый призер Рио-2016;
Раджив Рам (США), теннис, 113-й номер мирового рейтинга на 03 октября.
акробат
да, жалко чемпионов - все достижения через невыносимые преграды, болезни и недостаток внимания.
21:56
Solace.
Там по ходу на олимпиаде только русские были здоровые, остальные больные со справками.
21:51
tryam
одни чемпионы, все болеют, нормальными лекарствами никак не хотят лечиться
21:09
Россия круче всех!
Только слепой МОК и не менее слепая Вада не видят системного допинга у бритов-циклистов.
20:51