Канэто и Браунли возглавляют очередной список спортсменов, опубликованный Fancy Bears

Как уже сообщал "СЭ", хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередной список спортсменов, которым ВАДА разрешило использовать запрещенные препараты. В частности, в него вошли японка Риэ Канэто, победившая в Рио россиянку Юлию Ефимову на дистанции 200 м брассом, и двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Алистер Браунли.

Приводим список полностью:

Хуан Игнасио Хиларди (Аргентина), хоккей на траве, чемпион Рио-2016;

Эмили Сибом (Австралия), плавание, чемпионка Пекина-2008 в комбинированной эстафете 4х100 м, чемпионка Рио-2016 в эстафете 4х100 м в/с, 4-кратная чемпионка мира;

Диегу Иполиту (Бразилия), спортивная гимнастика, серебряный призер Рио-2016, двукратный чемпион мира;

Роб Гибсон (Канада), академическая гребля, серебряный призер Лондона-2012 в заездах "восьмерок";

Оскар Фигероа (Колумбия), тяжелая атлетика, чемпион Рио-2016 в весовой категории до 62 кг;

Мелани Пфайфер (Германя), гребля на байдарках и каноэ, 7-е место в заездах байдарок-одиночек в Рио-2016;

Фабьен Жило (Франция), плавание, чемпион Лондона-2012, серебряный призер Рио-2016 в эстафете 4х100 м в/с, трехкратный чемпион мира;

Алистер Браунли (Великобритания), триатлон, чемпион Рио-2016, четырехкратный чемпион мира;

Ай Фукухара (Япония), настольный теннис, бронзовый призер Рио-2016;

Масаси Эбинума (Япония), дзюдо, трехкратный чемпион мира;

Риэ Канэто, плавание, чемпионка Рио-2016 на 200 м брассом;

Махе Драйсдейл (Новая Зеландия), академическая гребля, чемпион Лондона-2012 и Рио-2016 в заездах "одиночек", 5-кратный чемпион мира;

Питер Барлинг (Новая Зеландия), парусный спорт, чемпион Рио-2016 в классе 49-er, 7-кратный чемпион мира;

Эмма Йоханссон (Швеция), велоспорт, серебряный призер Рио-2016 в групповой гонке;

Педер Фредриксон (Швеция), конный спорт, серебряный призер Рио-2016 в индивидуальном конкуре;

Стефани Эрнандес (Венесуэла), велоспорт, ВМХ, бронзовый призер Рио-2016;

Лоуренс Бриттан (ЮАР), академическая гребля, серебряный призер Рио-2016 в заездах "двоек" распашных;

Брайн Бейкер (США), теннис, 284-й номер мирового рейтинга на 03 октября;

Моника Аксамит (США), фехтование, бронзовый призер Рио-2016;

Раджив Рам (США), теннис, 113-й номер мирового рейтинга на 03 октября.