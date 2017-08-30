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Кандидатура гендиректора РУСАДА будет рассмотрена 31 августа


Совет учредителей РУСАДА рассмотрит кандидатуру генерального директора агентства на заседании 31 августа. Отметим, что наблюдательный совет организации 28 августа выбрал кандидата на пост гендиректора, но решил не разглашать его фамилию до утверждения со стороны учредителей.

- Заседание совета учредителей РУСАДА, на котором будет принято решение по кандидатуре генерального директора, предложенной в понедельник наблюдательным советом РУСАДА, состоится 31 августа", - цитирует ТАСС источник, близкий к совету учредителей.

Напомним, что учредителями РУСАДА являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4518256

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