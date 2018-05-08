Какие шаги осталось предпринять РУСАДА для восстановления в правах? Отвечает Ганус

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, какие шаги осталось предпринять для полного восстановления организации в правах.

- Прежде всего, Всемирное антидопинговое агентство ждет ответы на два изначально обозначенных вопроса, которые до сих пор не были решены: первый связан с докладом Макларена, а второй - с доступом к пробам, - приводит RT слова Гануса. - Результаты проведённых судебных дел, их динамика уже сейчас указывают, что мы, по сути, впустую потратили два года. Нужно было раньше начинать активно заниматься решением проблем.



Напомним, что членство РУСАДА в ВАДА приостановлено с ноября 2015 года.