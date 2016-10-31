Кабмин предложил смягчить законопроект об уголовном наказании за склонение к допингу

Правительство РФ предложило смягчить санкции, прописанные в депутатском законопроекте об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. "Там иные сроки, в сторону смягчения. Но они (все равно при этом) достаточно жесткие", – приводит ТАСС слова первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, который уточнил, что кабмин внес поправки ко второму чтению депутатской инициативы.

В частности, кабмин предлагает наказывать за "склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте" штрафом в размере до 300 тысяч рублей (в 1-м чтении предлагался штраф в размере до 500 тысяч рублей) или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", – говорится в правительственных поправках. Согласно им судья сможет также назначить наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года (не было в первом чтении).

Если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору в отношении одного или нескольких несовершеннолетних спортсменов либо с применением насилия или с угрозой его применения, за это предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей (ранее предлагался штраф в размере до 1 миллиона рублей) либо лишением свободы на срок до 1 года, а также лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. В качестве альтернативного наказания добавляется возможность ограничения свободы на срок до 2 лет с запретом работать на определенных должностях до 4 лет.