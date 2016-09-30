Иварс Калвиньш: "Надеюсь, ВАДА примет во внимание, что милдронат не является допингом"

Создатель мельдония, глава латвийского Института органического синтеза, академик Иварс Калвиньш считает, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может отменить свое решение об окончательном запрете препарата. По словам Калвиньша, он посещал штаб-квартиру ВАДА две недели назад, где озвучил свою позицию по поводу милдроната. Напомним, ранее стало известно, что мельдоний остался в списке запрещенных веществ ВАДА на 2017 год.

– Надеюсь, что ВАДА все-таки примет во внимание мнение экспертов, что милдронат (или мельдоний) не является допингом.

Я в деталях рассказал о механизме действия препарата, что однозначно указывает на то, что милдронат не может быть причислен к допингам, - цитирует ТАСС академика. - И кроме того я привел обзорную статью – не нашу, которая была опубликованную в 2016 году, в которой эксперты в этой области тоже подтверждают, что нет научных доказательств тому, что милдронат является допингом. Расстались в надежде, что правда, с моей точки зрения, все же восторжествует.

В принципе, спортсмены применяют около 50 субстанций различного типа. Часть из них не запрещены. Чисто по тому же механизму действия, что у милдроната, нет ни одного.