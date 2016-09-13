ITF: сестры Уильямс имели терапевтическое разрешение на употребление запрещенных веществ

В Международной федерации тенниса (ITF) заявили, что сестры Серена и Винус Уильямс имели терапевтическое разрешение на употребление запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее сегодня хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых входят сестры Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка Рио Симона Байлз.

ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества сестрам Уильямс и Симоне Байлз?