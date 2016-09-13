ITF: сестры Уильямс имели терапевтическое разрешение на употребление запрещенных веществ

В Международной федерации тенниса (ITF) заявили, что сестры Серена и Винус Уильямс имели терапевтическое разрешение на употребление запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Ранее сегодня хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых входят сестры Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка Рио Симона Байлз.
ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества сестрам Уильямс и Симоне Байлз?
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
ВСЕ !!! АТУ ИХ ПИНДОСОВ !!!!!!!!!!!!! ПРИЧЕМ В ХВОСТ И ГРИВУ ПО-ПОЛНОЙ !!!!!!!!!!!!!!!
19:46
AlexTraktorChel
Вообще делать такие заявления сейчас очень не серьезно) Если сегодня еще выскочит с подобным заявлением международная федерации спортивной гимнастики, то это будет финишом) Получается, что в спорте побеждают исключительно самые больные и психически неуравновешанные)
19:45
sharotyk
«Шокирована этой новостью. Однако Шарапова продемонстрировала большую храбрость, взяв на себя полную ответственность за проваленные допинг-тесты», — цитирует Уильямс Reuters.8 марта 2016. Справочку забыла взять
19:44
whistler2012
ereke ну нормально так!!! как Шарапова или Шубенков с Исинбаевой, так значит дисквалификация, а как америкоты, значить можно. вот они двойные стандарты. ------------------------------------------------------------------------------- Шубенков абсолютно чист, Исинбаева тоже, Шарапова принимала мельдоний, который не является допингом. А сестры Вильямс принимали сильный наркотик, как заявил Дурманов. Это не двойной. а тройной стандарт.
19:43
миха 108
аха-ха-ха....как узнали про допинг,сразу нашли "терапевтические отмазки"!!!!))))) вопрос - Почему раньше молчали,что спортсменки принимают допинг в терапевтических целях??????
19:39
честный человечишко
Больше всего поражает не дикость ситуации, а количество полудурков-русофобов на ветке.
19:39
algor
Вот так и лепят "великих" звезд в "свободных" странах. Справку неси и жри чо угодно. Но зеркало то не обманешь. А Мария перед этими поганцами за мельдоний каялась. Тьфу, противно. Сундбю, братья... кто следующий?
19:35
Thomas_Boy
rusfed 2.0 ________ Чмока, я бы на твоем месте спустился в унитаз добровольно. _________ В терапевтически целях.
19:31
rusfed 2.0
Чмока, я бы на твоем месте спустился в унитаз добровольно. Как это обычно происходит на Западе, для большого огня достаточно маленькой искорки. Спичку зажгли, огонь разгорится быстро, а через пару дней Нандролоновые сами во всем признаются. Ведь иначе реальный срок за лжесвидетельство
19:26
Рядовой Диванных Войск
Jurasz, тем более раз мышцы не растут, можно было рассказать. А так вопросы появляются.
19:24
spetrov
US46, секундочку. Про все мировое сообщество ты своим братьям-украинцам рассказывай. Они любят такие сказки.
19:20
sharotyk
"Амфетамин, оксикодон и гидроморфон - это все опиаты, родственники морфина и героина. И риталин на них похож. Это все препараты, за которые сажают в тюрьму, что тут говорить. Все препараты с особо регулируемым оборотом." -Дурманов. Надо понимать почему разрешение дали - онкология наверняка . Прост-таки героини спорта! Руки прочь от сестёр!
19:19
US46
spetrov Там компетентные люди работают.)) Для всего остального есть суд.)) Если решение суда не устраивает - можно вообще объявить бойкот мировому сообществу, сказать что они все козлы, и жить в своём изолированном русском мирке.))
19:18
малюта
Стероиды, Карл, стероиды!! Так, а Армстонг тоже как бы в терапевтических целях принимал...
19:17
spetrov
US46, то, что претензий нет, мы уже знаем. :) А претензии быть должны. Если по-честному. Это и называется - двойные стандарты. Которых быть не должно. :)
19:14
US46
ITF вообще имеет право не комментировать информацию по конфиденциальным документам, доступ к которым получен преступным путём.) Тем паче, если у ВАДА и МОК нет претензий к данным спортсменам.))
19:13
spetrov
Весёлый©, у тебя странная логика (впрочем, не удивительно). На самом деле здесь нет ничего взаимоисключающего. NHL, хоть и не сотрудничает с WADA на 100% (есть возражения?), решила внести (руководствуясь, к примеру, примером WADA). При этом ясно понимая, что мельдоний на местном рынке употребляется не столь часто (это было понятно с самого начала истории с мельдонием, им поэтому и заинтересовались), у него (наверняка) есть аналоги, и проблемой это не станет. В чем же ты обнаружил взаимоисключения?
19:11
Thomas_Boy
Boleijj protiv ____ Maul halt Schwein!!! Geh marschieren!!! Eins, zwei, drei!!!
19:09
Jurasz
Рядовой Диванных Войск, потому что рассказывать о своих болезнях неэтично. А вообще что это за препараты - на них мышцы растут или выносливость как от мельдония усиливается? Нет, как уже сказал Дурманов - это обезболивающие. Смысл их жрать в промежутках между соревновательной деятельности. Я уверен, что таких терапевтических разрешений было немало и российским спортсменам выданов - ведь каждая незначительная операция на органах - это уже использование запрещенных веществ и запрос в ВАДА, Новость ни о чем. Чисто на российскую аудиторию.
19:08
RW.irk
Ути!)))) ну тада ладно. Расходимся, ребята, все по честноку оказывается)))
19:08
FSN
Если наконец-то расскажут правду о современных героях спорта, это сильно удивит только зомбированных русофобов
19:08
Мяс@руб
ЭТО БОМБА... атомная... Они не отрицают
19:07
Рядовой Диванных Войск
А что же тогда сестры сами не рассказали всем, что принимают допинг в терапевтических целях?
19:05
Весёлый©
spetrov Весёлый©, 1) NHL - лига в себе. 2) Почему бы не внести, если он уже внесен в список запрещенных WADA (3) с которым, кстати, они до сих пор не сотрудничают на 100%), при этом 4)у мельдония наверняка есть местные аналоги. ___ Да ты, гляжу чемпион по взаимоисключающим параграфам. Не можешь в логику, ггг
19:04
spetrov
Самое время задать вопрос, почему же тогда WADA внесла мельдоний в список запрещенных. :)
19:00
spetrov
Весёлый©, NHL - лига в себе. Почему бы не внести, если он уже внесен в список запрещенных WADA (с которым, кстати, они до сих пор не сотрудничают на 100%), при этом у мельдония наверняка есть местные аналоги. Тебе производители мельдония (кстати, не русские) уже не раз заявляли, что это не допинг.
18:55
Jurasz
В смысле сколько российских спортсменов принимало запрещенные вещества в терапевтических целях
18:52
Jurasz
А если завтра ВАДА выступит и скажет, сколько российских спортсменов принимало запрещенные вещества - вы тоже их ногами пинать начнете? Я думаю это не редкость будет. Но ВАДА так не сделает - это неэтично.
18:52
spetrov
ereke, справедливо. Если уж перепроверки, то перепроверки всех под надзором всех. Дабы получить объективную (!) картину. Но вряд ли это уже возможно.
18:51
Весёлый©
spetrov При этом напоминаю, что "наш" мельдоний даже допингом не является. ____ Угу, только вот зачем НХЛ с нового сезона его в стоп-лист вносит, ума не приложу?
18:51