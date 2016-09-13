ITF подтвердила, что получила уведомление от ВАДА о взломе антидопинговой базы

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила информацию о том, что получила уведомление от ВАДА о взломе антидопинговой базы организации. Сегодня в интернет были опубликованы документы, согласно которым ВАДА разрешала в разные годы принимать запрещенные вещества американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс в терапевтических целях, а американская гимнастка Симона Байлз сдала положительный допинг-тест, но избежала дисквалификации.
- Международная федерация тенниса сегодня получила уведомление от ВАДА о том, что ADAMS, антидопинговая база организации, была взломана и копии сертификатов, разрешающих терапевтическое использование препаратов, были размещены в интернете, - цитирует "Р-Спорт" представителя ITF. - Мы работаем с ВАДА, чтобы установить характер и масштабы взлома базы данных. Дополнительные комментарии последуют после того, как будет собрана информация.
qwe20
еще много "шалостей" вада всплывет. западные ублюдки от спорта.
17:57
Meetja Vee
а может это беглый чокнутый профессор помог, а? И наших, и чужих валит?
17:45
spetrov
Это Ги... тьфу, П-н все купил.
17:13