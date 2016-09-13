16:58 | ДОПИНГ

ITF подтвердила, что получила уведомление от ВАДА о взломе антидопинговой базы

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Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила информацию о том, что получила уведомление от ВАДА о взломе антидопинговой базы организации. Сегодня в интернет были опубликованы документы, согласно которым ВАДА разрешала в разные годы принимать запрещенные вещества американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс в терапевтических целях, а американская гимнастка Симона Байлз сдала положительный допинг-тест, но избежала дисквалификации.

- Международная федерация тенниса сегодня получила уведомление от ВАДА о том, что ADAMS, антидопинговая база организации, была взломана и копии сертификатов, разрешающих терапевтическое использование препаратов, были размещены в интернете, - цитирует "Р-Спорт" представителя ITF. - Мы работаем с ВАДА, чтобы установить характер и масштабы взлома базы данных. Дополнительные комментарии последуют после того, как будет собрана информация.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/official/20160913/1077861989.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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qwe20

еще много "шалостей" вада всплывет. западные ублюдки от спорта.

17:57

Meetja Vee

а может это беглый чокнутый профессор помог, а? И наших, и чужих валит?

17:45

spetrov

Это Ги... тьфу, П-н все купил.

17:13

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