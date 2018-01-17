Источник: информатор ВАДА Степанова ежемесячно получает от МОК 2500 долларов

Российская легкоатлетка и информатор ВАДА Юлия Степанова ежемесячно получает 2500 долларов от Международного олимпийского комитета. Данная сумма будет выделяться спортсменке до конца 2018 года.

Как утверждает RT, об этом стало известно из переписки Степановой и ее мужа Виталия с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, которую в распоряжение канала прислала хакерская группировка Fancy Bears.

В свою очередь Виталий Степанов получает от МОК 5000 долларов на должности консультанта по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов.

Кроме того, в МОК были готовы покрыть расходы, связанные с прибытием Степановых на переговоры в Лозанну из США, чтобы обсудить их дальнейшее сотрудничество. Де Кеппер обещал покрыть расходы за счет своей организации.

Однако Степановы отказались от перелета из-за своего неопределенного юридического статуса в США. Они встретились с де Кеппером 18 сентября 2016 года в Нью-Йорке.

Fancy Bears: часть взятых во время Олимпиады-2016 допинг-проб не были зарегистрированы //

Источник: в МОК подозревали, что спортсменка из Малайзии является мужчиной //

Fancy Bears: бронзовый призер Олимпиады–2016 не был дисквалифицирован за допинг