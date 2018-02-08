Источник: Допинг-проба Князева была взята в 2013 году

В Сети было опубликовано письмо бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова главе Центра спортивной подготовке Алексею Великодному об анализах российских футболистов.

Как сообщает Телеграм-канал "Мутко против", допинг-проба Ивана Князева была взята в 2013 году во времена его выступления за "Торпедо" и молодежную сборную России.

Исходя из текста письма, в организме игрока был обнаружен этанол глюкуронид, который образуется вследствие употребления алкоголя. В сообщении не указывается имени, но предполагается, что именно Князев скрывается под номером 2810160.

Вице-премьер Виталий Мутко подтвердил, что ФИФА проводит расследование в отношении российских футболистов Руслана Камболова и Ивана Князева из-за нарушения антидопинговых правил.

Напомним, что в сентябре 2016-го года ФИФА запросила у РФС информацию по 11 футболистом, которые упоминаются в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

Виталий Мутко: "ФИФА расследует допинговые дела Камболова и Князева"