18:16 | ДОПИНГ

Исполком ВАДА утвердил состав Независимой организации допинг-тестирования

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Исполком ВАДА утвердил состав Независимой организации допинг-тестирования (ITA), сообщает официальный сайт агентства. Ее председателем стала Валерий Фурнерон, бывший министр спорта Франции. Также в состав ITA вошли предствитель МОК турок Угур Эрденер, итальянец Франческо Риччи-Битти, представляющий международные федерации), зимбабвийка Кирсти Ковентри из комиссии спортсмменов МОК, а также независимый член организации китаец Пэйцзе Чэнь из Шанхайского института физвоспитания.

ITA должна будет раработать индивидуальный план тестирования каждого спортсмена. В частности, атлеты для участия в международных соревнованиях должны будут сдать определенное количество допинг-тестов.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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mobile_actor

О да! Кенийцы, турки, китайцы, итальянцы гораздо более склонны коррупции, чем американцы и британцы. Открываются возможности "рашать вопросы" деньгами.

19:34

Vlаdimir

Отрадно что отсутствуют американцы и британцы.

18:31