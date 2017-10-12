Исполком ВАДА утвердил состав Независимой организации допинг-тестирования (ITA), сообщает официальный сайт агентства. Ее председателем стала Валерий Фурнерон, бывший министр спорта Франции. Также в состав ITA вошли предствитель МОК турок Угур Эрденер, итальянец Франческо Риччи-Битти, представляющий международные федерации), зимбабвийка Кирсти Ковентри из комиссии спортсмменов МОК, а также независимый член организации китаец Пэйцзе Чэнь из Шанхайского института физвоспитания.

ITA должна будет раработать индивидуальный план тестирования каждого спортсмена. В частности, атлеты для участия в международных соревнованиях должны будут сдать определенное количество допинг-тестов.