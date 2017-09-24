Исполком ВАДА поддержал Риди, который раскритиковал призыв отстранить Россию от Олимпиады-2018

Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди рассказал о том, что исполком организации поддержал его позицию по поводу того, что сборную России не надо отстранять от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. На прошлой неделе руководители 16 антидопинговых агентств, входящих в Национальные антидопинговых организаций, призвали Международный олимпийский комитет отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала.

– Я объяснил, что я был совершенно недоволен несколькими словами, которые они использовали, – цитирует ТАСС Риди. – Мы дали четко понять, какова была ситуация, и мне показалось, что это было принято на встрече. Гораздо лучше делать такие вещи на встрече в кругу друзей, чем делать это в СМИ. Хотя я признаю, что для вас это большая история.

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