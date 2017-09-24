Исполком ВАДА не стал менять требования восстановления РУСАДА

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что исполком агентства не стал менять пункты дорожной карты по приведению РУСАДА в соответствие с кодексом международной организации. Заседание исполкома ВАДА проходит в Париже.

- Мы подтвердили, что продолжаем следовать всем пунктам дорожной карты, - цитирует ТАСС Ниггли.

Напомним, ранее бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков утверждал, что во время исполкома ВАДА может отказаться от требования по признанию Россией ответственности за государственную систему поддержки допинга. Этот аспект входит в число требований всемирного агентства в вопросе восстановления российской организации.