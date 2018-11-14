Исполком ВАДА не получил новой информации о выполнении условий восстановления РУСАДА

У Исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) нет новой информации о выполнении Россией условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ВАДА.

- Новой информации о ходе выполнения Россией условий восстановления РУСАДА на заседании не прозвучало, - сказал источник. - Было лишь озвучено решение исполкома от 20 сентября. Члены исполкома приняли к сведению представленный отчет

В случае невыполнения выдвинутых ВАДА условий РУСАДА будет немедленно лишено статуса соответствия, а российские спортсмены могут быть лишены права выступать на международных соревнованиях.