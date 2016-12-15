Исинбаева впервые провела заседание набсовета РУСАДА

Состоялось первое заседание наблюдательного совета РУСАДА под руководством Елены Исинбаевой, сообщает ТАСС. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом возглавила совет 7 декабря. РУСАДА в эти дни проводит работу по восстановлению международного статуса, которого агентство было лишено на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда.

"Члены наблюдательного совета ознакомились с текущим положением дел в агентстве и предпринимаемых шагах по восстановлению статуса соответствия. В ходе заседания были рассмотрены вопросы о взаимодействии РУСАДА и Британского антидопингового агентства в 2016 году, планах работы РУСАДА на 2017 год, стратегия деятельности РУСАДА в области образования на 2017-2020 год.

Далее были заслушаны рекомендации независимых экспертов, рекомендованных ВАДА, по восстановлению статуса соответствия РУСАДА. Также была сформирована рабочая группа по изменению устава агентства с целью обеспечения прозрачности и независимости формирования и деятельности наблюдательного совета", - говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.