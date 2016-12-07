Исинбаева возглавила Наблюдательный совет РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева стала главой Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Назначение нового Наблюдательного совета состоялось сегодня. В число его членов вошли представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. После избрания новые члены Наблюдательного совета выбрали Исинбаеву своим председателем. В функции Наблюдательного совета войдет контроль за деятельностью агентства. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Елена Исинбаева: "Моя новая цель - защищать наших спортсменов"