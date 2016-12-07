16:59 | ДОПИНГ

Исинбаева возглавила Наблюдательный совет РУСАДА

Елена ИСИНБАЕВА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Елена ИСИНБАЕВА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
0
0
0
1

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева стала главой Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Назначение нового Наблюдательного совета состоялось сегодня. В число его членов вошли представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. После избрания новые члены Наблюдательного совета выбрали Исинбаеву своим председателем. В функции Наблюдательного совета войдет контроль за деятельностью агентства. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Елена Исинбаева: "Моя новая цель - защищать наших спортсменов"

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Дети-академики и жены-академики: Российскую академию наук превратили в...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

pojarniy

А что думать они видят, что главный махинатор пошел на повышение, ни будет порядка пока, Мутко будет лезть в спорт. Пусть свими стадионами занимается.

17:29

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ