Исинбаева ушла с поста главы наблюдательного совета РУСАДА, Ивлев назначен и. о.

Член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета организации. При этом россиянка останется в совете.

- Исинбаева подала в отставку, мы внесли изменения в устав, согласно которым председатель и вице-председатель набсовета не могут быть представителями ОКР, ПКР или правительства РФ, а Исинбаева является представителем ОКР и больше не может выполнять функции председателя, - приводит "Р-Спорт" слова Хрычикова. - И. о. председателя будет Александр Ивлев. На следующем заседании набсовета, которое будет предварительно в 20-х числах июня, будет выбран председатель. Исинбаева остается в совете. Очень полезно, если она будет работать. Она - публичное лицо, человек, который может принести большую пользу в борьбе с допингом.

Частичное восстановление РУСАДА не состоится, потому что его не существует как концепции. Полное соответствие РУСАДА мы планируем получить в ноябре, если дорожная карта будет продолжать выполняться и все требования, выставленные комитетом по соответствию, будут выполняться. Сейчас мы можем смотреть с оптимизмом на эти вещи, потому что ключевые моменты, которые были проблемными на пути к восстановлению, в данный момент более или менее устранены.

Напомним, что Исинбаева, которая в прошлом году объявила о завершении карьеры, является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР).