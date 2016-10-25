Иностранные консультанты РУСАДА не будут проводит расследований в Москве

Эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Петтер Николсон отметил, что мировой спорт нуждается в участии России. ВАДА в апреле привлекло австралийца Николсона и литовку Еву Лукосюте-Станикуниене в качестве экспертов, которые будут помогать в работе Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) для восстановления соответствия последнего кодексу ВАДА. Сегодня в Москве в здании ОКР проходит семинар ВАДА.

- Некоторое время назад ВАДА связалась с Министерством спорта, чтобы отправить нас в Россию, - заявил Петтер Николсон. - Подчеркну, что нас отправили как независимых экспертов, а не как сотрудников ВАДА. Мы

здесь, чтобы помочь восстановить статус РУСАДА, помочь национальным федерациям и другим организациям в борьбе с допингом. Мы не заинтересованы в том, чтобы рассматривать вопросы прошлого. Мы в курсе того, что здесь происходило, и не собираемся это игнорировать, но расследование не входит в наши задачи.

Хотя РУСАДА сейчас лишено статуса, некоторые функции мы с согласия ВАДА можем выполнять. Это очень логично, ведь чтобы восстановить статус, агентство должно научиться выполнять свою работу. Это не мои слова, но я полностью согласен с тем, что мировой спорт нуждается в российских спортсменах. Также я согласен, что допинг распространен по всему миру, нет ни одной страны, в которой это не было бы проблемой. Это может по-разному проявляться в разных странах, но это безусловно есть.

Учитывая события за последние 12 месяцев, спорт впервые на моей памяти оказался в настолько сложной ситуации. Публика начинает задавать вопросы по поводу любого удачного выступления, спонсоры тоже ставят под сомнение ценность своей помощи. Сейчас некоторые говорят, что если в спорте всегда была такая проблема с допингом, то возможно, проще не очистить, а завести всю эту грязь под коврик. Нам бы очень хотелось избежать этого в России. Для меня очевидно, что во всех аспектах мирового спорта требуются серьезные изменения. (Наталья МАРЬЯНЧИК)