11:15 | ДОПИНГ

Информатор ВАДА Родченков, уехавший в США, оставил в России жену и дочь

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Супруга бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова допрошена как свидетель по делу о злоупотреблении полномочиями, заявил в пятницу следователь в Мосгорсуде, сообщает "Р-Спорт". В настоящий момент Вероника Родченкова с дочерью находится в Москве, а сам муж и отец - в США.

"Мне неизвестно, продавал ли мой супруг запрещенные вещества спортсменам или их тренерам, домой к нему никто из них не приходил", - сказано в протоколе допроса Вероники Родченковой, который зачитал адвокат.

Также она не смогла ответить, был ли у Родченкова другой источник дохода, кроме основной работы.

Ранее Следственный комитет заявил, что бежавший в США Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов. Против экс-главы лаборатории в России возбудили уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями.

Утверждения Родченкова о том, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали на Олимпиаде в Сочи, были частью "допинговой программы" России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае. После этого Всемирное антидопинговое агентство провело расследование, по результатам которого рекомендовало Международному олимпийскому комитету отстранить всех российских атлетов от Олимпиады-2016.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161216/1113816561.html

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