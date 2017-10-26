iNADO заинтересовано в сотрудничестве с РУСАДА

Институт Национальных антидопинговых агентств (iNADO) попрекнул, что международные антидопинговые агентства заинтересованы в том, чтобы Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было надежным и эффективным. В связи с этим они считают целесообразным сотрудничать с организацией, а не исключать ее.

– Антидопинговые организации заинтересованы в надежном и эффективном РУСАДА. Отчет ВАДА о соблюдении РУСАДА "дорожной карты" обнадеживает, – говорится в сообщении iNADO. – Это касается и реструктуризации агентства, смену персонала и финансирования. Но остаются важные невыполненные пункты, в частности, касающиеся российского правительства. И вопрос участия России в Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане продолжает быть актуальным.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало РУСАДА несоответствующим кодексу в ноябре 2015 года на основании отчета Дика Паунда о допинге в российском спорте. 24 октября комитет ВАДА по соответствию кодексу организации подведет итоги аудиторской проверки РУСАДА, которая проходила в сентябре. В ноябре состоится заседание совета учредителей ВАДА, где будет рассматриваться возможность возвращения РУСАДА всех прав.