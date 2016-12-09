INADO призвал наказать всех причастных к махинациям с допингом в России

Исполнительный директор Института национальных антидопинговых организаций (INADO) Джозеф де Пенсье призвал жестко наказать все причастных к нарушениям антидопинговой работы в России. Он считает, что реакция международных организаций на данные из второй части доклада Ричарда Макларена должна быть решительной.

– Это беспрецедентная государственная допинговая программа, – цитирует Inside the Games де Пенсье. – Даже в самые трудные дни, когда государственная поддержка допинга существовала в странах Восточного блока в 70-е и 80-е годы, это не имело такого масштаба. Российские граждане и организации, которые причастны к этим скандальным актам, должны быть наказаны. Это совершенно необходимо, чтобы предотвратить в будущем повторение такого.

ВАДА нужно дать новые полномочия, чтобы оно могло искоренять и пресекать подобные нарушения. Власти России должны уничтожить допинговую культуру страны и взять на себя ответственность. Российских спортсменов нельзя принимать в олимпийском движении, пока их спортивная система и правительство не прекратят подрывать фундаментальные ценности и дух спорта. Если подобное проявится в других странах, реакция МОК должна быть столь же категоричной.