Имя главы РУСАДА может быть названо в течение месяца

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул, что имя нового главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть названо в течение месяца, сообщает "Р-Спорт". В марте организация открыла конкурс на вакансию генерального директора организации. Ранее пост исполняющей обязанности главы РУСАДА покинула Анна Анцелиович.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.