09:28 | ДОПИНГ

Имя главы РУСАДА может быть названо в течение месяца

 
Александр ЖУКОВ.Александру Жукову – 61

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул, что имя нового главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть названо в течение месяца, сообщает "Р-Спорт". В марте организация открыла конкурс на вакансию генерального директора организации. Ранее пост исполняющей обязанности главы РУСАДА покинула Анна Анцелиович.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170601/1121210641.html

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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