Игорь Захаркин: "Все тренеры сборной России всегда были противниками применения допинга"

Бывший старший тренер сборной России Игорь Захаркин заявил, что все специалисты, работавшие с национальной командой, всегда были против допинга. Также он отметил, что никто никогда не навязывал другое мнение.

- Насколько я знаю, не только мы с Быковым, но и другие тренеры, когда-либо работавшие со сборной России, всегда были принципиальными противниками применения допинговых средств, - цитируют "Известия" Захаркина. - Мы считали, что наши хоккеисты обязаны проводить допинг-тесты, сдавать пробы в соответствующем режиме. Мы всегда следовали этой программе. Никто никогда не пытался на нас влиять и навязывать ее изменение.