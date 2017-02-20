Игорь Левитин: "В проекте национальной антидопинговой программы расписаны все лучшие мировые практики"

Помощник Президента РФ, вице-президент ОКР Игорь Левитин в интервью "Российской газете" заявил, что проект национальной антидопинговой программы по итогам работы Независимой общественной антидопинговой комиссии под председательством Виталия Смирнова готов. Комиссия была создана по предложению Президента РФ Владимира Путина после того, как был представлен доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях России на Олимпиаде-2014 в Сочи. Кроме того, Левитин подчеркнул, что все рекомендации из первого доклада Макларена выполнены.

– Как обстоят дела с допингом? Гайки закручивают: скоро аспирин пить нельзя будет и зеленкой мазаться.

– Была создана независимая антидопинговая комиссия во главе с авторитетным Виталием Смирновым, которая проанализировала ситуацию с употреблением допинга в России и изучила международный опыт. Проект документа по итогам ее работы уже есть. В нем все расписано, все лучшие мировые практики и т.д. И главное, мы ждем вывода по второму докладу господина Макларена в Международный олимпийский комитет (МОК).

Что касается фамилий спортсменов, то их сообщили международным федерациям разных видов спорта. И она сама принимает решение, допускать россиян, заподозренных в допинге, к соревнованиям или нет. Паралимпийцев, к сожалению, пока не допускают к Олимпиаде в Корее.

– Очень некрасиво получилось.

– Я бы сказал жестче: это крайне вызывающе! Наш Паралимпийский комитет обращается в суды, так же, как и другие наши спортсмены. Внушает оптимизм, что МОК предварительно подтвердил участие в Олимпиаде-2018 нашему Олимпийскому комитету.

– В России есть своя допинговая лаборатория, но ее закрыли, что теперь делать с дорогостоящим оборудованием?

– Принято решение о передаче лаборатории в МГУ. Одним из замечаний было то, что Министерство спорта не может быть учредителем такой лаборатории, и было предложено сделать учредителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Олимпийский и Паралимпийский комитеты страны.

Так что все рекомендации, которые были в первом докладе господина Макларена, выполнены. Теперь ждем дополнений по его второму докладу, по ним работаем, но пока нам не дают данные по конкретным фамилиям.