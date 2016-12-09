Игорь Лебедев: "Доклад Макларена - поток фальши, Трамп должен положить этому конец"

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев подчеркнул, что вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена стала просто очередным потоком фальши без доказательств. По его словам, есть надежда, что избранный президент США Дональд Трамп положит этому конец.

Вторая часть доклада комиссии Макларена представлена в пятницу в Лондоне. В докладе говорится, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции допинг-проб на разных турнирах в 30 видах спорта.

- Ожидалось, что не будет никаких доказательств, будет очередной поток фальши, беспочвенных обвинений, - приводит "Р-Спорт" слова Лебедева. - Все это говорит лишь о том, что у них нет никаких фактов и нет никаких доказательств. Поверьте, если бы они были, борьба была бы совершенно на другом уровне и более серьезной. Все это имеет, безусловно, сильную политическую подоплеку, и мы надеемся, что всеми россиянами любимый господин Трамп положит этому конец.