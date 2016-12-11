IBU создаст экспертную рабочую группу в связи с докладом Макларена

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) после получения доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена и других соответствующих документов из Всемирного антидопингового агентства принял решение создать экспертную рабочую группу, состоящую из специалистов с необходимым опытом как юридической, так и антидопинговой работы. Задачей этой группы будет в кратчайшие сроки проконсультировать исполком IBU в соответствии с кодексом ВАДА. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте организации.

В пятницу была опубликована вторая часть доклада Маклерена с обвинением России в создании государственной системы поддержки допинга и допинговых махинациях, в том числе во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.