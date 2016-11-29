16:30 | ДОПИНГ

ИААФ запустила портал для анонимного информирования о применении допинга

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ИААФ запустила специальный портал, где каждый желающий может сообщить о случаях применения допинга, сообщает пресс-служба организации. Портал доступен на шести языках, включая русский. Любая информация на нем будет приниматься анонимно. 

"Если вы знаете что-нибудь о допинге в спорте, ИААФ хочет услышать любую информацию, которой вы обладаете. Будь это доказательства или подозрения в допинге, знания о тренерах и персонале, поощряющих допинг, о торговле запрещенными веществами", - говорится в сообщении ИААФ.

Ранее организация на основании доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, обвинившего Россию в махинациях с допинг-пробами, исключила из своего состава ВФЛА. Из-за этого российские легкоатлеты не смогли выступить на Олимпиаде-2016.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Я так понимаю, что первые месяца за Степановыми и Родченковым можно не занимать?

17:00

Vlаdimir

При таком подходе к проверке фактов, как сейчас существует в ИААФ, любое сфабрикованное обращение (на деле являющееся ложью) можно использовать в сфабрикованных кампаниях по очернению неугодных федераций. Вряд ли будут рассматриваться анонимные обращения с возможным допингом в США, а вот если коснется России - полный вперед.

16:48

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