ИААФ запустила портал для анонимного информирования о применении допинга

ИААФ запустила специальный портал, где каждый желающий может сообщить о случаях применения допинга, сообщает пресс-служба организации. Портал доступен на шести языках, включая русский. Любая информация на нем будет приниматься анонимно.
"Если вы знаете что-нибудь о допинге в спорте, ИААФ хочет услышать любую информацию, которой вы обладаете. Будь это доказательства или подозрения в допинге, знания о тренерах и персонале, поощряющих допинг, о торговле запрещенными веществами", - говорится в сообщении ИААФ.
Ранее организация на основании доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, обвинившего Россию в махинациях с допинг-пробами, исключила из своего состава ВФЛА. Из-за этого российские легкоатлеты не смогли выступить на Олимпиаде-2016.
IAAF launches online portal – Report Dopinghttps://t.co/J644xzpeNI pic.twitter.com/XBCclBGHBd– IAAF (@iaaforg) 29 ноября 2016 г.
spetrov
Я так понимаю, что первые месяца за Степановыми и Родченковым можно не занимать?
17:00
Vlаdimir
При таком подходе к проверке фактов, как сейчас существует в ИААФ, любое сфабрикованное обращение (на деле являющееся ложью) можно использовать в сфабрикованных кампаниях по очернению неугодных федераций. Вряд ли будут рассматриваться анонимные обращения с возможным допингом в США, а вот если коснется России - полный вперед.
16:48