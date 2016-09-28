ИААФ определится с реакцией на доклад Макларена, детально изучив его полную версию

В пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) сообщили, что с необходимостью реакции на доклад Ричарда Макларена о нарушениях антидопинговых правил со стороны России организация определится после детального изучения полной версии документа. Ранее сообщалось, что полностью доклад Макларена должен быть представлен до конца октября.

– Что касается доклада Макларена, нам, прежде всего, нужно увидеть полный отчет, – цитирует "Р-Спорт" представителей пресс-службы ИААФ. – И тогда мы решим, необходимо ли предпринять какие-то действия.

Напомним, что в ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате ИААФ временно отстранила ВФЛА. Совет ИААФ 17 июня оставил в силе дисквалификацию ВФЛА и, соответственно, отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований, таким образом, команда пропустила Олимпийские игры-2016.