ИААФ не намерена снимать запрет на выступление наказанных за допинг медалистов Игр-2008 и 2012

ИААФ пока не собирается снимать запрет на участие в международных турнирах спортсменов, чьи результаты на Олимпиаде-2008 и 2012 были аннулированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации. Ранее ВАДА провела перепроверку допинг-проб медалистов Игр в Пекине и Лондоне и лишила наград ряд спортсменов. Среди них восемь представителей России: медалисты Игр-2008 Анна Чичерова (бронза в прыжках в высоту), Юлия Чермошанская (золото в эстафете 4x100 м), Мария Абакумова (серебро в метании копья), Татьяна Фирова, Анастасия Капачинская (обе - серебро в эстафете 4x400 м), Денис Алексеев (эстафета 4x400 м), Екатерина Волкова (бег на 3000 м с препятствиями), а также Игр-2012: Татьяна Лысенко (золото в метании молота), Евгения Колодко (серебро в толкании ядра).

Наказанные МОК спортсмены в течение определенного времени имеют возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Если же этого не произойдет, то ИААФ примет решение об аннуировании результатов, которые эти легкоатлеты показали в течение как минимум двух последующих лет после Игр 2008 или 2012 годов.