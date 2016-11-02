IAAF может допустить российских спортсменов к чемпионату Европы по индивидуальным заявкам

Российские спортсмены смогут принять участие в зимнем чемпионате Европы по индивидуальным заявкам. Такое решение было принято на встрече главы ВФЛА с представителями IAAF в Монако. Турнир состоится в марте 2017 года в Белграде. Перед Олимпиадой-2016 IAAF отстранила российских легкоатлетов от международных соревнований из-за доклада Ричарда Макларена и обвинений в допинговых махинациях.

- Они ожидают, что по индивидуальным заявкам спортсмены могут принять участие в зимнем чемпионате Европы, - приводит "Р-Спорт" слова главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина.