13:03 | ДОПИНГ

IAAF может допустить российских спортсменов к чемпионату Европы по индивидуальным заявкам

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Российские спортсмены смогут принять участие в зимнем чемпионате Европы по индивидуальным заявкам. Такое решение было принято на встрече главы ВФЛА с представителями IAAF в Монако. Турнир состоится в марте 2017 года в Белграде. Перед Олимпиадой-2016 IAAF отстранила российских легкоатлетов от международных соревнований из-за доклада Ричарда Макларена и обвинений в допинговых махинациях. 

- Они ожидают, что по индивидуальным заявкам спортсмены могут принять участие в зимнем чемпионате Европы, - приводит "Р-Спорт" слова главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161102/1111681302.html

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