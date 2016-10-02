Хуан Антонио Самаранч-младший: "Лаборатории ВАДА в Сочи и Москве были как Содом и Гоморра"

Вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший раскритиковал работу ВАДА и выразил мнение, что агентство также несет ответственность за допинговый скандал с российскими спортсменами. На основании отчета независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена от участия в Паралимпиаде была отстранена вся сборная России, а также ряд российских спортсменов не был допущен до Олимпиады-2016.

- Мы были и остаемся критического мнения о ВАДА, - цитирует insidethegames.biz Самаранча. - Оно ответственно за то, что происходит в международных лабораториях. И их лаборатории в Сочи и Москве были как Содом и Гоморра.

Им недостаточно в панике тыкать пальцем в МОК, нужно быть более эффективными. Мы хотим перестроить антидопинговую систему и сделать ее более независимой от спорта.