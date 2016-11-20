Хайо Зеппельт считает, что Россия проваливается в попытках антидопинговых реформ

Журналист канала ARD Хайо Зеппельт отметил, что Россия никак не может решить проблемы с допингом. Он опубликовал в своем твиттере фотографии с заседания ВАДА. На скриншотах указаны проблемы при восстановлении РУСАДА. В частности, указывается проблема с доступом в закрытые города, а также заявления бывшего главы Министерства спорта РФ Виталия Мутко, назвавшего доклад Ричарда Макларена о государственной программе поддержки допинга в России сфальсифицированным.

"Постыдные факты: антидопинговая программа России все еще проваливается. Сотрудничество с российским министерством спорта по антидопинговому вопросу по-прежнему сложное", - написал Зеппельт.

Напомним, что Зеппельт стал автором серии фильмов о допинге в российском спорте. По итогам первого фильма была сформирована независимая комиссия ВАДА под руководством Дика Паунда. Итогом ее деятельности стал доклад о допинге в российской легкой атлетике. На его основании ВФЛА лишилась членства в ИААФ, была приостановлена деятельность РУСАДА и закрыта Московская антидопинговая лаборатория.

"Не шутка. Руководитель антидопинговой комиссии, почетный член МОК Виталий Смирнов говорит, что в России никогда не было государственной поддержки допинга", - добавил Зеппельт.