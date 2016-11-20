Хайо Зеппельт считает, что Россия проваливается в попытках антидопинговых реформ

Журналист канала ARD Хайо Зеппельт отметил, что Россия никак не может решить проблемы с допингом. Он опубликовал в своем твиттере фотографии с заседания ВАДА. На скриншотах указаны проблемы при восстановлении РУСАДА. В частности, указывается проблема с доступом в закрытые города, а также заявления бывшего главы Министерства спорта РФ Виталия Мутко, назвавшего доклад Ричарда Макларена о государственной программе поддержки допинга в России сфальсифицированным.
"Постыдные факты: антидопинговая программа России все еще проваливается. Сотрудничество с российским министерством спорта по антидопинговому вопросу по-прежнему сложное", - написал Зеппельт.
Напомним, что Зеппельт стал автором серии фильмов о допинге в российском спорте. По итогам первого фильма была сформирована независимая комиссия ВАДА под руководством Дика Паунда. Итогом ее деятельности стал доклад о допинге в российской легкой атлетике. На его основании ВФЛА лишилась членства в ИААФ, была приостановлена деятельность РУСАДА и закрыта Московская антидопинговая лаборатория.
"Не шутка. Руководитель антидопинговой комиссии, почетный член МОК Виталий Смирнов говорит, что в России никогда не было государственной поддержки допинга", - добавил Зеппельт.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
marksan, причем тут твоя дырка в данной теме??? да и срамтак-експрэсс чаще всего именно про свой клуп пишет. о дырке если только вскользь вспоминает, когда она очередной рекорд ставит)).
14:28
Бэн Джойс
marksan----------------А твой ник почему американскими буквами напечатан, если такой идейный? А, лапоть?
14:25
Леня-космос
Зипперфейс - занимайся своим немецким допингом, ещё напиши про Уильямс, Армстронга и прочих Мэрион Джонс с Фелпсами. Или за них тебе не заплатили?
14:03
spetrov
Человек явно неадекватен и предвзят.
13:54