13:43 | ДОПИНГ

Хайо Зеппельт считает, что Россия проваливается в попытках антидопинговых реформ

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Журналист канала ARD Хайо Зеппельт отметил, что Россия никак не может решить проблемы с допингом. Он опубликовал в своем твиттере фотографии с заседания ВАДА. На скриншотах указаны проблемы при восстановлении РУСАДА. В частности, указывается проблема с доступом в закрытые города, а также заявления бывшего главы Министерства спорта РФ Виталия Мутко, назвавшего доклад Ричарда Макларена о государственной программе поддержки допинга в России сфальсифицированным. 

"Постыдные факты:  антидопинговая программа России все еще проваливается. Сотрудничество с российским министерством спорта по антидопинговому вопросу по-прежнему сложное", - написал Зеппельт.

Напомним, что Зеппельт стал автором серии фильмов о допинге в российском спорте. По итогам первого фильма была сформирована независимая комиссия ВАДА под руководством Дика Паунда. Итогом ее деятельности стал доклад о допинге в российской легкой атлетике. На его основании ВФЛА лишилась членства в ИААФ, была приостановлена деятельность РУСАДА и закрыта Московская антидопинговая лаборатория. 

"Не шутка. Руководитель антидопинговой комиссии, почетный член МОК Виталий Смирнов говорит, что в России никогда не было государственной поддержки допинга", - добавил Зеппельт.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

marksan, причем тут твоя дырка в данной теме??? да и срамтак-експрэсс чаще всего именно про свой клуп пишет. о дырке если только вскользь вспоминает, когда она очередной рекорд ставит)).

14:28

Бэн Джойс

marksan----------------А твой ник почему американскими буквами напечатан, если такой идейный? А, лапоть?

14:25

Леня-космос

Зипперфейс - занимайся своим немецким допингом, ещё напиши про Уильямс, Армстронга и прочих Мэрион Джонс с Фелпсами. Или за них тебе не заплатили?

14:03

spetrov

Человек явно неадекватен и предвзят.

13:54

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