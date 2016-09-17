Хайо Зеппельт: "Россия начала допинговую войну"

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор фильмов о допинговой системе в России, считает, что российская сторона начала войну против антидопингового мира. По его словам, признаком этого стали хакерские атаки на базу данных ВАДА.

– Россия начала допинговую войну, – цитирует VG Зеппельта. – Я не считаю, что эта страна признала наличие государственной системы допинга. Россия игнорирует факты и пытается скрыть правду. Я не вижу возможности восстановления этой страны в международном спорте. Это может случиться при условии, что Россия признает наличие проблемы.

Мы должны подумать о том, что Россия может быть исключена, если она не перестанет перекладывать вину на других, на СМИ, на ВАДА, говорить о теории заговора и угрожать людям. Если окажется, что за хакерской атакой на ВАДА стоят российские власти. Угрозы в мой адрес? Я не буду комментировать детали. Скажу лишь, что они были.