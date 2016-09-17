09:31 | ДОПИНГ

Хайо Зеппельт: "Россия начала допинговую войну"

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор фильмов о допинговой системе в России, считает, что российская сторона начала войну против антидопингового мира. По его словам, признаком этого стали хакерские атаки на базу данных ВАДА.

– Россия начала допинговую войну, – цитирует VG Зеппельта. – Я не считаю, что эта страна признала наличие государственной системы допинга. Россия игнорирует факты и пытается скрыть правду. Я не вижу возможности восстановления этой страны в международном спорте. Это может случиться при условии, что Россия признает наличие проблемы.

Мы должны подумать о том, что Россия может быть исключена, если она не перестанет перекладывать вину на других, на СМИ, на ВАДА, говорить о теории заговора и угрожать людям. Если окажется, что за хакерской атакой на ВАДА стоят российские власти. Угрозы в мой адрес? Я не буду комментировать детали. Скажу лишь, что они были.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


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КОММЕНТАРИИ (10)
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US46

Я не считаю, что эта страна признала наличие государственной системы допинга. ----------------- Ну косвенно признала всё-таки.) Тем фактом, что ни одного чиновника, тренера и спортсмена за допинг не посадили.) А многие, пойманные на допинге, продолжают работать и даже возглавлять государственные спортивные структуры.

10:02

super_bear

Германия это вассал Соединенных Штатов. Зеппельт -марионтека,полезный идиот )

10:01

П_о_в_а_р

Весёлый© ----------------------- Расследование, бро. Поможем Зеппельту! З.Ы. Милдронат уходи!

09:59

П_о_в_а_р

Это реально смешно.)) Хоть сцы в глаза...) З.Ы. Ничего лучшей демократии ещё не придумали (с)

09:58

Весёлый©

Ну. как я и предполагал, "Они [Россия] хотят войны? Они [Россия] её получат!" И про возможное выкидывание на мороз Россиюшки из олимпийского движения тоже упоминал. Радует, что в Европе остались здравомыслящие люди, которые понимают, что любое послабление здесь воспримут как победу местной бандитской позиции и собственную правоту. Газового спрута нужно додавить.

09:58

честный человечишко

Тупорылый ушлепок-русофоб...

09:55

waleriy

Сша империя зла.

09:52

Робат

Праститутка немецкая с американскими деньгами!

09:52

sb1006

Угрозы в мой адрес? Я не буду комментировать детали. Скажу лишь, что они были. /// Ликвидируют без предварительных угроз.

09:43

Гаттузо крут!!!!

расстрелял бы я тебя из шмайсера удод и даже не было бы никаких угрызений совести. А еще лучше забить насмерть бамбуковыми палками наймита пахатого.

09:42

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