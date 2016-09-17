Хайо Зеппельт: "Россия начала допинговую войну"

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор фильмов о допинговой системе в России, считает, что российская сторона начала войну против антидопингового мира. По его словам, признаком этого стали хакерские атаки на базу данных ВАДА.
– Россия начала допинговую войну, – цитирует VG Зеппельта. – Я не считаю, что эта страна признала наличие государственной системы допинга. Россия игнорирует факты и пытается скрыть правду. Я не вижу возможности восстановления этой страны в международном спорте. Это может случиться при условии, что Россия признает наличие проблемы.
Мы должны подумать о том, что Россия может быть исключена, если она не перестанет перекладывать вину на других, на СМИ, на ВАДА, говорить о теории заговора и угрожать людям. Если окажется, что за хакерской атакой на ВАДА стоят российские власти. Угрозы в мой адрес? Я не буду комментировать детали. Скажу лишь, что они были.
US46
Я не считаю, что эта страна признала наличие государственной системы допинга. ----------------- Ну косвенно признала всё-таки.) Тем фактом, что ни одного чиновника, тренера и спортсмена за допинг не посадили.) А многие, пойманные на допинге, продолжают работать и даже возглавлять государственные спортивные структуры.
10:02
super_bear
Германия это вассал Соединенных Штатов. Зеппельт -марионтека,полезный идиот )
10:01
П_о_в_а_р
Весёлый© ----------------------- Расследование, бро. Поможем Зеппельту! З.Ы. Милдронат уходи!
09:59
П_о_в_а_р
Это реально смешно.)) Хоть сцы в глаза...) З.Ы. Ничего лучшей демократии ещё не придумали (с)
09:58
Весёлый©
Ну. как я и предполагал, "Они [Россия] хотят войны? Они [Россия] её получат!" И про возможное выкидывание на мороз Россиюшки из олимпийского движения тоже упоминал. Радует, что в Европе остались здравомыслящие люди, которые понимают, что любое послабление здесь воспримут как победу местной бандитской позиции и собственную правоту. Газового спрута нужно додавить.
09:58
честный человечишко
Тупорылый ушлепок-русофоб...
09:55
waleriy
Сша империя зла.
09:52
Робат
Праститутка немецкая с американскими деньгами!
09:52
sb1006
Угрозы в мой адрес? Я не буду комментировать детали. Скажу лишь, что они были. /// Ликвидируют без предварительных угроз.
09:43
Гаттузо крут!!!!
расстрелял бы я тебя из шмайсера удод и даже не было бы никаких угрызений совести. А еще лучше забить насмерть бамбуковыми палками наймита пахатого.
09:42