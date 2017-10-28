18:02 | ДОПИНГ

Хайо Зеппельт: "Родченков поделился информацией с комиссией Освальда"


Немецкий журналист ARD, автор ряда фильмов о допинге в России, Хайо Зеппельт сообщил, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал показания комиссии МОК во главе с Денисом Освальдом. Данная комиссия занимается перепроверкой проб россиян с Олимпиады в Сочи. В декабре МОК объявил, что открыл дисцилинарные дела в отношении 28 российских участников Игр. Комиссия Освальда занимается перепроверкой проб россиян, а комиссия Самуэля Шмида проверяет информацию о причастности Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. 

Родченков стал одним из главных информаторов в отчете Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

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