Хайо Зеппельт: "Родченков даст первое интервью после отъезда в США"

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший серию фильмов о допинге в России, сообщил о том, что информатор Всемирного антидопингового агентства и экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков даст первое интервью после отъезда в США. По его словам, сегодня выйдет первая серия нового документального фильма телеканала ARD.
"В первой части нового документального документа ARD сегодня: первое устное интервью осведомителя Григория Родченкова после того, как ему пришлось скрываться в США по соображениям безопасности", – написал Зеппельт на своей странице в Твиттере.
Добавим, что Родченков покинул Россию после отставки из Московской антидопинговой лаборатории, деятельность которой была приостановлена после выхода в ноябре 2015 года доклада независимой комиссии ВАДА Ричарда Паунда о допинговых махинациях в российской легкой атлетике. Расследование началось после выхода фильма Зеппельта в декабре 2014 года. В мае 2016-го американская газета New York Times опубликовала интервью Родченкова, в котором он раскрыл шокирующие факты об употреблении допинга российскими чемпионами Сочи-2014 и о подмене проб во время тех Игр. После этого независимый следователь ВАДА Ричард Макларен подготовил две части своего расследования – они вышли в июле и декабре 2016 года. На основании данных Родченкова и доклада Макларена МОК принял ряд решений по дисквалификации российских олимпийцев.
In Part 1 of ARD‘s new „Doping Top Secret“ documentary today: first time whistleblower Grigory Rodchenkov in an oral interview after he had to go into hiding in the US for safety reasons– Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 29 января 2018 г.
Serenky25
Vlаdimir___Ну если ЧМ перенесут, то не в США, а в Англию (одна шайка лейка). Россию могут тогда вообще не допустить (не хозяин, отбор не проходила). Ну или состав будут набирать по "приглашениям".
15:02
Vlаdimir
Родченков не согласовав со спецслужбами США и слова не произносит. Так что то, что выдается за интервью Родченкова, по сути будет являться пиар-заявлением спецслужб США, целью которых сделать из России страну-изгоя плюс попытаться сформировать (через СМИ) мнение о необходимости лишения России права проведения ЧМ-2018. Интересно ... если допустить что Россию лишают права на проведение ЧМ-2018 по футболу и переносят его в США - место России займет команда США, которая не смогла отобраться на ЧМ-2018?
11:48
Felix BARSA
Его интервью кроме американских хозяев никому не интересно! А Зиппельт еще тот жук, деньги правят миром...
11:38
staerswimmer23
А американской правде, он какое интервью давал? Минус первое? Прям мыльная опера, скоро сериалы начнут снимать!
10:20
shpasic
Зеппельт по самопиару ещё круче Рабинера.
10:19
Max2015
Судя по бодрому докладу спортивного поп-юриста Пацева он так запутал Родченкова на допросе в CAS, что никакой Зеппельт не распутает. Попкорну надобно много ещё.
10:14