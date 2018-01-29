Хайо Зеппельт: "Родченков даст первое интервью после отъезда в США"

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший серию фильмов о допинге в России, сообщил о том, что информатор Всемирного антидопингового агентства и экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков​ даст первое интервью после отъезда в США. По его словам, сегодня выйдет первая серия нового документального фильма телеканала ARD.

"В первой части нового документального документа ARD сегодня: первое устное интервью осведомителя Григория Родченкова после того, как ему пришлось скрываться в США по соображениям безопасности", – написал Зеппельт на своей странице в Твиттере.

Добавим, что Родченков покинул Россию после отставки из Московской антидопинговой лаборатории, деятельность которой была приостановлена после выхода в ноябре 2015 года доклада независимой комиссии ВАДА Ричарда Паунда о допинговых махинациях в российской легкой атлетике. Расследование началось после выхода фильма Зеппельта в декабре 2014 года. В мае 2016-го американская газета New York Times опубликовала интервью Родченкова, в котором он раскрыл шокирующие факты об употреблении допинга российскими чемпионами Сочи-2014 и о подмене проб во время тех Игр. После этого независимый следователь ВАДА Ричард Макларен подготовил две части своего расследования – они вышли в июле и декабре 2016 года. На основании данных Родченкова и доклада Макларена МОК принял ряд решений по дисквалификации российских олимпийцев.