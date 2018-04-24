11:10 | ДОПИНГ

Хайо Зеппельт: "Было ясно, что отдельные допинговые нарушения на Олимпиаде-2014 сложно доказать"

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт в своем Твиттере прокомментировал мотивировочные части Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делам бобслеиста Александра Зубкова и лыжника Александра ЛегковаCAS в случае с Легковым отметил, МОК не удалось доказать нарушение антидопинговых правил.

- CAS аргументировал решения по двум российским атлетам с Олимпиады-2014, - написал Зеппельт. - Они различаются, но в одном из этих случаев демонстрируется общий подход: невозможность доказать фактические обвинения, сделанные МОК. Было ясно с самого начала: это системные манипуляции, индивидуальные проступки, которые сложно доказать.
 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Котттт

Системные манипуляции и индивидуальные проступки - вещи не то чтобы взаимоисключающие, но все же разные. Зеппельт идиот или все же трудности перевода? В любом случае, если вы не в силах доказать проступок, который по вашему же утверждению, является частью системы, то и система ваша либо неверно истолкована, либо придумана.

12:57

сторонний наблюдатель

В суд на них на всех надо подавать тем, кто не поехал на олимпиаду, за клевету, с возвратом средств, затраченных на подготовку спортсменов за четырёхлетний цикл. Посмотрим, какие они начнут песни петь.

12:46

Петровичъ

Завертелся,как уж на сковородке.

11:51

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