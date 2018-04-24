Хайо Зеппельт: "Было ясно, что отдельные допинговые нарушения на Олимпиаде-2014 сложно доказать"

Немецкий журналист Хайо Зеппельт в своем Твиттере прокомментировал мотивировочные части Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делам бобслеиста Александра Зубкова и лыжника Александра Легкова. CAS в случае с Легковым отметил, МОК не удалось доказать нарушение антидопинговых правил.
- CAS аргументировал решения по двум российским атлетам с Олимпиады-2014, - написал Зеппельт. - Они различаются, но в одном из этих случаев демонстрируется общий подход: невозможность доказать фактические обвинения, сделанные МОК. Было ясно с самого начала: это системные манипуляции, индивидуальные проступки, которые сложно доказать.
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Котттт
Системные манипуляции и индивидуальные проступки - вещи не то чтобы взаимоисключающие, но все же разные. Зеппельт идиот или все же трудности перевода? В любом случае, если вы не в силах доказать проступок, который по вашему же утверждению, является частью системы, то и система ваша либо неверно истолкована, либо придумана.
12:57
сторонний наблюдатель
В суд на них на всех надо подавать тем, кто не поехал на олимпиаду, за клевету, с возвратом средств, затраченных на подготовку спортсменов за четырёхлетний цикл. Посмотрим, какие они начнут песни петь.
12:46
Петровичъ
Завертелся,как уж на сковородке.
11:51