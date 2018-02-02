Хайо Зеппельт: "Большая ошибка в том, что МОК не наказал всю российскую спортивную систему"

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, который стал автором нескольких фильмов о допинге в России, выразил свое негодование решением CAS оправдать 28 российских спортсменов. По его словам, МОК должен был наказать всю российскую систему, а теперь проиграл в глобальной борьбе с допингом.
– Дело в том, что мы говорим об индивидуальных случаях, – цитирует Зеппельта dw.com/ru. – Это было проблемой с самого начала, ведь, чтобы доказать, что имело место нарушение антидопинговых правил, необходимо иметь положительные пробы. Но в результате российской допинговой схемы такие пробы исчезли или были скрыты. Например, потому что ФСБ заменила мочу российских атлетов, принимавших допинг. А если у вас нет положительной пробы, как вы можете наказать атлета? У вас просто нет доказательств в этом конкретном случае. Если подвести итог, большая ошибка всей процедуры состояла в том, что МОК не наказал всю российскую спортивную систему. Это было бы намного проще.
Если МОК останется верен своему решению не приглашать российских атлетов, это будет означать, что они имеют право участвовать в Олимпиаде, но де-факто не могут соревноваться, потому что не получили приглашения. Я могу себе представить, что россияне снова оспорят это решение. А значит, можно ожидать еще одно судебное разбирательство в Пхенчхане.
На мой взгляд, это решение CAS стало признанием поражения в глобальной борьбе с допингом. В России годами осуществлялась крупная мошенническая схема, CAS этого и не отрицает. Однако в итоге он постановил, что наказания за это не предусмотрено.
То есть можно делать все, что угодно: можно прикрывать схему с помощью спецслужб, можно годами применять допинг в беспрецедентном масштабе, но в итоге вы не сможете этого доказать на уровне отдельно взятых атлетов. Это означает, что они будут допущены к участию в Играх. Таким образом, суд посылает всему миру сигнал: можно делать всё, что угодно, но в итоге тебя все равно допустят к соревнованиям.
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http://www.dw.com/ru/%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B
исперов22081973
miker65 Не надо передергивать насчёт Кабаевой и Чащиной.Да это был фуросемид,но это таблетки для сгонки веса.В художественной гимнастике допинг не нужен.
20:54
miker65
Исперов, я же написал ниже: Легков допустим...Для примера только я его взял. Чтобы тебе совсем простую вещь обьяснить.Оправдал его суд, ну и хорошо! А по Родченкову и ответственности Вады за махинации Гриши - полностью согласен. И то что абсолютно чистыми,,втобще ни разу без допинга, можо побеждать, я тоже согласен! Ну вот зачем допутим Винер накормила Кабаеву и Чащину допингом а началде нулевых? Да и сейчас Шбенков с Кучиной нагляднвсем покааликак можно без туринабола прыгать.
17:55
исперов22081973
miker65 Это все демагогия.Ты просто привезался к Легкову и все.Ты не химик и я не химик.Ты просто подставил компоненты на свое усмотрение.Скажу так Легкова во первых проверяли не только РУСАДА на территории России.Во вторых Родченков сам являлся сотрудником ВАДА и в случае махинаций вину несёт организация,.В третьих Легков и после побега Родченкова показывал высокие результаты.В четвёртых РУСАДА сейчас нет,а многие наши спортсмены показывают высокие результаты,во многих видах,хотя их тестируют только за границей.Россия всегда была лидером в спорте и с этим не поспоришь.Это говорит о том,что всё,что было сказано не является доказательствами,а вот это именно факты.
17:44
miker65
Исперов, все сходится. В том то и дело, что в России Легкова и других наших допингеров проверял только Гриша!Вада полностью ему доверяла абсолютно все проверки внутри страны. Наверное экономила на импортных допинг-офицерах. А вот если бы Вада не экономилла на спичках и проводила систематические хаотичные проверки из Лозанны, то всю нашу шайку-лейку и накрыла бы. И Гришу первого! Как главного мухлевщика.
16:38
исперов22081973
miker65 чуть чуть не сходится,потому,что даже в России его проверяли не только РУСАДА,но и другие агенства. За год берется в районе 50 проб.Если посмотришь,кто его тестировал то увидешь почти все иностранные и в разное время.
16:31
miker65
Исперов, молодец. Хвалю за конкретику! Вот посмотри, какое меню я составил для Легкова. В начале сезона - в мае- июне жрешь долгоиграющий- 3-4 месяца допинг из твоего верхнего списка. Тренируешься строго в России. К октябрю у тебя его уже почти нету внутри. Гриша дает отмашку и ты в середине ноября по конец декабря пашешь на всех забугорных кубках мира. В Рождество- 25 декабря- приезжаешь домой в Россию и начинаешь тут же жрать легкий допинг,( жрешь его ровно неделю) который всего месяцок как выводится. Випрессу кидаешь фейк, что ты тяжело болен, лепишь себе справку. Весь январь лечишь горло. К февралю - к начвлу Олимпиады - ты как огурчик чист( и здоров.)Гриша дает отмашку и ты спокойно едешь на олимпиаду за бугор. У легкоатлетов можно составить немного другое по срокам применения меню. Они вообще любят зимний сезон пропускать...
16:09
исперов22081973
17-16 месяцев Нандролона Деканоат Дека-Дюраболин Дека-Дюрабол Туринабол депот 11-12 месяцев Дюраболин Туринабол Феноболин Анаболин Нандролона Фенилпропионат 4-5 месяцев Дианабол инъекционный Эквипойз Ганабол Вебонол Болдебал (Болденон) Финаджект Финапликс (Тренболон) Параболан Примоболан депот 3 месяца Тестостерона Ципионат Примотестон Депот Тестостерон 200 Депот Тестостерона Энантат Сустанон 250 Омнадрен 250 Марихуана 2 месяца Анадрол 50 Анаполон Оксиболон Оксиметалон Винстрол инъекционный Гемогенин 5-6 недель Дианабол Нилевар Провирон 4-5 недель Метенолона Энантат 3 недели Стромба, станабол, винстрол оральный Анавар (Оксандролон) 2 недели Тестовирон Тестостерона Пропионат 10 дней ЛСД Никотин 1 неделя Андриол Тестостерона Ундеконоат Кодеин Кетамин Метамфетамин Опиум 4-5 дней Амфетамины Кокаин Спиропент Новегам Кленбутерол
15:34
исперов22081973
miker65 допинг не выводиться моментально,он ещё длительное время остаётся в организме.Твоя версия не подтверждается.Допинг выводится очень долго из организма
15:32
miker65
Исперов, конечно тестировали Легкова все забугорные Вады. Тогда, когда Легков пересекал нашу границу. А ее он пересекал строго по разрешению Нагорных. Дрпинг Легков жрал только внутри России. При этом, когда он жрал допинг он за бугор ни-ни! А у нас жрать допинг было совсем безопасно . Гриша его чистил, если приходила разнарядка из Лозанны проверить срочно Легкова перед Кубком мира в Тюмени, например. Чего тут в этой примитивной схеме тебе непонятно?
15:22
исперов22081973
miker65 невозможно,потому,что их тестировали иностранные допинговые агенства на всех этапах кубка мира и не только.А этапы были постоянно,как до так и после Олимпиады
15:07
miker65
Исперов, а тебе такая банальная мысль в голову не приходит, что Легков допустим имел праву выехать за бугор, строго только после отмашки Нагорных. Тот свою отмашку Легкову давал только после того, как Родченков проверит экстренно взятую, втихаря от Вады, пробу мочи Легкова и установит, что она полностью чиста? И так каждый наш допингер! Гриша трудился не покладая рук, день и ночь. Потому и получал 0,6 ляма рубликов в месяц от Мутко. За постоянные переработки!
14:49
исперов22081973
Я вчера писал уже,но повторюсь.Насчет отсутствия доказательств для суда и всех мыслящих людей. Во первых Родченков являлся сотрудником ВАДА,а значит если он мухлевал,то ответственность несёт он,как сотрудник этой организации. Во вторых пробы В должны вскрываться только в присутствии спортсменов. В третьих пробы хранятся в ВАДА,а зная кто там работает(англосаксы) возможно манипулировать с пробами,как угодно.(царапать,подсыпать соль и т.д) В четрертых якобы дневник Родченков.Извините его можно написать где и когда угодно.Где экспертиза по чернилам?Когда он был написан. В пятых якобы добытая база.Тоже самое.Ее можно сделать когда и где угодно,а если и была,то незаконно добытая,что не является доказательством. В шестых.Недавно Родченков уверял всех,что якобы Нагорных просил заменить отрицательную пробу Семененко на положительную.Якобы он не стал так делать,потому,что её тестируют постоянно и нельзя будет объяснить,как могло так быть,что несколько дней назад был допинг,а сейчас нет.Извините,но с нашими спортсменами тоже самое.Согласно его логике,так невозможно,чтобы сегодня был допинг,а завтра нет.Тем не менее,наших спортсменов постоянно проверяли,как до Олимпиады так и после и не разу не было намёка на допинг. Так где доказательства?Я вижу явную подтасовку и не более того,что говорит о явном политическом мотиве
14:40
miker65
MrFandorin, я то ладно. А вот Толстой-то чем не угодил тебе своим описанием войны 12-года? Образ Александра 1-го не понравился? Так он полностью с другим гением(только национального уровня) коррелирует. Пушкин в Онегине писал поо него так: Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой над нами царствоваал тогда. И тут вот подальше, заметь, тоже полная корреляция между двумя русскими гениями: ...Моря меж тем достались Альбиону...Это пока наш плешивый щеголь на белом коне в Париж вьезжал, вместо того чтобы на пару с Наполеоном отнять моря у Альбиона. Чем тебе Толстой не угодил???
14:22
MrFandorin
miker65, я ж говорю, вы субъективно мыслите. Это ваше мнение. Думаю, что многие с вами в этом не согласятся. Безапелляционность суждений довольно опасно. Именно с этой позиции как раз сейчас много споров и идет. Люди перестали вникать в суть вопроса, а просто уперлись в личную позицию....так диалог не получится. А правда всегда где-то по середине.
14:11
Kortvv
А почему до сих пор не поданы иски к ARD, Зеппельту???? Их надо разорить....., что бы другим было неповадно Почему до сих пор не наложены санкции на этих горе-журналистов и всем, кто имеет с ними дело, включая поставщиков бумаги и картриджей, а также тем, кто дает им интервью???.
13:51
miker65
MrFandorin, ну зачем же Божий дар с яичницей путать? Дюма-папа - это ноль, халтурщик, а не писатель. Это Дарья Донцова. Акунин и то пожалуй лучше Дюма-папы! Хотя тоже фуфло полное.
13:40
MrFandorin
miker65, вот вам в качестве примера роман Дюма "Графиня де Монсоро". Там главный герой- де Бюсси- положительный персонаж, а граф де Монсоро- отрицательный...по книге. А на самом деле де Бюсси был наглецом и охотником до женщин, вот и пристал к графине де Монсоро, которая любила своего мужа. Ну граф и вызвал на дуэль этого Бюсси и заколол...вот и вся реальная история.
13:31
MrFandorin
miker65 "MrFandorin, да чего далеко ходить-то. Вот в сегодняшнем номере СЭ есть сразу двое мемуаров на одну и ту же тему. Майорова и Кожевникова. Тема уход Кожевникова из спартака. Прочитай и определи. Кто врет в мемуарах: Майоров или Кожевников. Или оба сразу? Ps. Мемуары пишутся для того, чтобы в них врать. Себя обелять, а других очернять. Модет мне еще вместо Толстого Чичагова почитать, как он трус конченный Наполеона упустил и самого и его бегущую в панике армию у Березины?"..... Так для этого историки и собирают максимальное число описаний, чтоб хоть как-то составить приблизительную картину. А как вы считаете, Толстой, описывал события в книге? Сам к Кутузову бегал и разговоры подслушивал? Не нужно быть наивным. Писатель свободен в плане описаний событий. Он легко их может выдумать. На то оно и художественное произведение. Его никто бы не читал, если б там были сплошные реальные факты.
13:26
MrFandorin
miker65, вы опять же всех под одну гребенку чешете...это максимализм. Для тех, кто близок к спорту, и так понятно, что фармакология там используется во всю во всех странах мира, без нее никуда уже. Другое дело, что где-то она шагнула далеко вперед, а где-то тащится. И то, что зарубежные спортсмены ловятся реже и меньше- это не значит, что они ничего не используют. Там все намного сложнее. Просто развитие зарубежных спецов уже шагнуло далеко вперед. Большую часть просто невозможно обнаружить... А там, где нет вариантов, там принимаются терапевтические разрешения и легализуется допинг. Так что все очень сложно. И текущая ситуация показала только верх айсберга. Провал всей системы на лицо и речь не конкретно про нас (Россию), речь про всю антидопинговую систему. Менять надо все...от пробирок до астматиков...
13:21
miker65
MrFandorin, да чего далеко ходить-то. Вот в сегодняшнем номере СЭ есть сразу двое мемуаров на одну и ту же тему. Майорова и Кожевникова. Тема уход Кожевникова из спартака. Прочитай и определи. Кто врет в мемуарах: Майоров или Кожевников. Или оба сразу? Ps. Мемуары пишутся для того, чтобы в них врать. Себя обелять, а других очернять. Модет мне еще вместо Толстого Чичагова почитать, как он трус конченный Наполеона упустил и самого и его бегущую в панике армию у Березины?
13:16
miker65
MrFandorin, нашим оправданным вчерам спортсменам, понятно, веры нет никакой. Большинство из них - допингеры. Но даже недопингеры, еслииони там есть, все равно виноваты в нашей допинг-системе. Потому как они ее покрывают. Но они - обычные стрелочники. Низовое звено нашей допинг-системы. Ее безголосые, полностью покорные ей трусливые к тому же рабы. Надо чистить нашу допинг- систему с верхов. В том числе с МОК, Вады и международных федераций. Они более виновны в нашей допинг-системе, чем наши трусливые спортсмены.
13:11
MrFandorin
miker65 "MrFandorin, я ссылаюсь на гения. Причем гения мирового уровня. Выше Толстого нет авторитета в мировой литературе, да и в истории войны 12-го года тоже. Толстой - это Шекспир и Сервантес. Никак не меньше. И даже англо-саксы это признают. Поэтому ссылка моя хороша и верна." Очень субъективно рассуждаете, прямо, как Макларен... Толстой- великий русский писатель. С этим никто не спорит. Но надо при этом понимать, что исторические факты очень сильно видоизменяются в художественных произведений. И рассматривать реальные события с точки зрения романов- это нонсенс. Для этого есть исторические архивы и мемуары непосредственных участников. Причем надо понимать, что все они также видят ту или иную ситуацию под собственным углом.
13:09
rusfed 2.0
MrFandorin 13:03. ОК, но соль - это практически 99,99%. Наказанных больше ничего не связывает между собой
13:04
MrFandorin
rusfed 2.0, вот там же и почитайте, что он также ждет мотивировочную часть и только после нее можно делать какие-то выводы. Цитата: "– Какие доводы были ключевыми в деле российских спортсменов? Что заставило CAS оправдать наших олимпийцев? – Мы пока не получили мотивировочной части решения. Единственное, что мы сейчас знаем – это результат. "
13:03
miker65
MrFandorin, в том то и дело, что не быловеских доказательств! У Демченко вообще ни соли, ни царапок не было. И вид спорта у него совсем не допинговый. Просто Родченков на него пальцем тыкнул. Мол этот тоже мой Дюшес пил. Анализ послесочинских проб мочи Демченко никакого Дюшесамне обнаружил. Вот и оправдал его Cas.
13:03
rusfed 2.0
MrFandorin Чем руководствовался CAS в принятии решения- пока не ясно. 12:51 ________ Солью. См. вчерашнее интервью с адвокатом процесса
13:00
miker65
MrFandorin, я ссылаюсь на гения. Причем гения мирового уровня. Выше Толстого нет авторитета в мировой литературе, да и в истории войны 12-го года тоже. Толстой - это Шекспир и Сервантес. Никак не меньше. И даже англо-саксы это признают. Поэтому ссылка моя хороша и верна.
12:56
Roov
Пресс секретарь или как там его МОК сказал же. Сожалеют мол, что CAS применял более высокий стандарт к доказательствам. Нежели "слово джентльмена" Макларена и "честное пионерское" Родченкова =))
12:55
MrFandorin
miker65, я, конечно, все понимаю, но изучать историю на основании литературных произведений и писателей (хоть и великих)- это, простите, по-детски звучит.
12:54
echo2011
Вот если бы господин Зеппельт сумел наказать политическую систему в России,благодаря которой Путин сидит у власти столько,сколько хочет,тогда какой-нибудь Навальный ему бы памятник при жизни поставил бы.А так... Просто сотрясание воздуха.
12:52