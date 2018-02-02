Хайо Зеппельт: "Большая ошибка в том, что МОК не наказал всю российскую спортивную систему"

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, который стал автором нескольких фильмов о допинге в России, выразил свое негодование решением CAS оправдать 28 российских спортсменов. По его словам, МОК должен был наказать всю российскую систему, а теперь проиграл в глобальной борьбе с допингом.

– Дело в том, что мы говорим об индивидуальных случаях, – цитирует Зеппельта dw.com/ru. – Это было проблемой с самого начала, ведь, чтобы доказать, что имело место нарушение антидопинговых правил, необходимо иметь положительные пробы. Но в результате российской допинговой схемы такие пробы исчезли или были скрыты. Например, потому что ФСБ заменила мочу российских атлетов, принимавших допинг. А если у вас нет положительной пробы, как вы можете наказать атлета? У вас просто нет доказательств в этом конкретном случае. Если подвести итог, большая ошибка всей процедуры состояла в том, что МОК не наказал всю российскую спортивную систему. Это было бы намного проще.

Если МОК останется верен своему решению не приглашать российских атлетов, это будет означать, что они имеют право участвовать в Олимпиаде, но де-факто не могут соревноваться, потому что не получили приглашения. Я могу себе представить, что россияне снова оспорят это решение. А значит, можно ожидать еще одно судебное разбирательство в Пхенчхане.

На мой взгляд, это решение CAS стало признанием поражения в глобальной борьбе с допингом. В России годами осуществлялась крупная мошенническая схема, CAS этого и не отрицает. Однако в итоге он постановил, что наказания за это не предусмотрено.



То есть можно делать все, что угодно: можно прикрывать схему с помощью спецслужб, можно годами применять допинг в беспрецедентном масштабе, но в итоге вы не сможете этого доказать на уровне отдельно взятых атлетов. Это означает, что они будут допущены к участию в Играх. Таким образом, суд посылает всему миру сигнал: можно делать всё, что угодно, но в итоге тебя все равно допустят к соревнованиям.