Хайо Зеппельт: "Благодаря скандалу вокруг России люди стали по-другому смотреть на спорт"

Журналист ARD Хайо Зеппельт заявил, что глава МОК Томас Бах не сторонник структурных изменений по вопросу борьбы с допингом. Также он добавил, что благодаря допинговому скандалу вокруг России люди стали по другому смотреть на спорт и более критично оценивать его негативные аспекты.

– Благодаря раскрытию допинговой системы в легкой атлетике мы увидели, что эта проблема есть и в других видах спорта, – приводит "РИА Новости" слова Зеппельта. - Если бы к нашей борьбе присоединились другие журналисты, мы могли бы сделать больше. Есть консервативные структуры, которые мешают нашей борьбе. Например, Томас Бах – наш оппонент, и я уже заявлял, что он не хочет, чтобы борьба с допингом шла так, как хотим мы. Потому что он не хочет структурных изменений.

Мы в ARD работаем над этой темой 10 лет. Последнее время к нам присоединились другие коллеги. Я не уверен, что многие понимают, что такое допинг. Это такая культура, которая внедрена в спорт. Что изменилось благодаря скандалу вокруг России? Люди стали по-другому смотреть на спорт. Более критично оценивать его негативные аспекты. Несколько лет назад никто не думал, что возможно найти организаторов допинговой системы. Возможно, вы со мной не согласитесь, но для меня атлеты – работники, а федерации – их работодатели.

Думаю, уже понятно, кто будет избран (выборы главы ВАДА состоятся в 2019 году. – Прим. "СЭ"). Я не ожидаю никаких изменений. Министр из Норвегии (Линда Хеллеланд) вовлечена в процесс. Альянсы сформированы, и они противостоят нам, тем, кто хочет изменений.