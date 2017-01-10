16:03 | ДОПИНГ

Хайо Зеппельт: "Бах был раздражен назначением Мутко вице-премьером РФ"

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Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт утверждает, что глава МОК Томас Бах был раздражен назначением министра спорта России Виталия Мутко на пост вице-премьера, курирующего спорт, молодежную политику и туризм. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мутко в октябре прошлого года, новым министром спорта был назначен заместитель Мутко Павел Колобков.

- За кулисами МОК: Бах был раздражен решением Путина назначить Мутко, которого подозревают в сокрытии допинг-проб, на должность вице-премьера. Отношения ухудшаются? - написал Зеппельт в своем твиттере.

Напомним, что Зеппельт - автор серии фильмов о допинге в России, в которых раскрываются схемы систематического применения допинга российскими спортсменами. В фильме, выпущенном в июне 2016 года, например, утверждается, что в 2014 году Мутко и его заместитель Юрий Нагорных могли быть причастны к сокрытию положительной допинг-пробы у одного из футболистов клуба РФПЛ.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170110/1114752887.html

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КОММЕНТАРИИ (11)
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shpasic

когда его назначили-то? или до "журналиста" только сейчас дошло?

17:04

Thomas_Boy

vitvk ___________ Я не раздражен.

16:59

Thomas_Boy

RW.irk ___________ Я не звонил.

16:58

vitvk

А ты не подумал,что Томас мог быть раздражен,что за кулисы всякие Зеппельты проникают и хайо свое открывают?

16:34

Lexys1

Главное вовремя вбросить жареный слух.

16:33

RW.irk

Бгг. Томас первым делом позвонил недожурналисту истеричке))

16:31

storog1977

не иначе сам метил на должность

16:29

spetrov

Без тебя, Зеппельт, здесь никак не обойтись. :) Как и без МОК при формировании руководящих органов в России. :)

16:29

vitvk

Обама тоже раздражен,что Путин президентом США Трампа назначил.Привыкайте,ребята...

16:18

Долой марионеток-макларенеток

...по оргАну...

16:18

Долой марионеток-макларенеток

Зеппельт-дурачок, это мы были раздражены, а Баху - по органу...

16:17

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