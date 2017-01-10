Хайо Зеппельт: "Бах был раздражен назначением Мутко вице-премьером РФ"

Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт утверждает, что глава МОК Томас Бах был раздражен назначением министра спорта России Виталия Мутко на пост вице-премьера, курирующего спорт, молодежную политику и туризм. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мутко в октябре прошлого года, новым министром спорта был назначен заместитель Мутко Павел Колобков.

- За кулисами МОК: Бах был раздражен решением Путина назначить Мутко, которого подозревают в сокрытии допинг-проб, на должность вице-премьера. Отношения ухудшаются? - написал Зеппельт в своем твиттере.

Напомним, что Зеппельт - автор серии фильмов о допинге в России, в которых раскрываются схемы систематического применения допинга российскими спортсменами. В фильме, выпущенном в июне 2016 года, например, утверждается, что в 2014 году Мутко и его заместитель Юрий Нагорных могли быть причастны к сокрытию положительной допинг-пробы у одного из футболистов клуба РФПЛ.