Хайо Зеппельт: "Бах был раздражен назначением Мутко вице-премьером РФ"

Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт утверждает, что глава МОК Томас Бах был раздражен назначением министра спорта России Виталия Мутко на пост вице-премьера, курирующего спорт, молодежную политику и туризм. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мутко в октябре прошлого года, новым министром спорта был назначен заместитель Мутко Павел Колобков.
- За кулисами МОК: Бах был раздражен решением Путина назначить Мутко, которого подозревают в сокрытии допинг-проб, на должность вице-премьера. Отношения ухудшаются? - написал Зеппельт в своем твиттере.
Напомним, что Зеппельт - автор серии фильмов о допинге в России, в которых раскрываются схемы систематического применения допинга российскими спортсменами. В фильме, выпущенном в июне 2016 года, например, утверждается, что в 2014 году Мутко и его заместитель Юрий Нагорных могли быть причастны к сокрытию положительной допинг-пробы у одного из футболистов клуба РФПЛ.
shpasic
когда его назначили-то? или до "журналиста" только сейчас дошло?
17:04
Thomas_Boy
vitvk ___________ Я не раздражен.
16:59
Thomas_Boy
RW.irk ___________ Я не звонил.
16:58
vitvk
А ты не подумал,что Томас мог быть раздражен,что за кулисы всякие Зеппельты проникают и хайо свое открывают?
16:34
Lexys1
Главное вовремя вбросить жареный слух.
16:33
RW.irk
Бгг. Томас первым делом позвонил недожурналисту истеричке))
16:31
storog1977
не иначе сам метил на должность
16:29
spetrov
Без тебя, Зеппельт, здесь никак не обойтись. :) Как и без МОК при формировании руководящих органов в России. :)
16:29
vitvk
Обама тоже раздражен,что Путин президентом США Трампа назначил.Привыкайте,ребята...
16:18
Долой марионеток-макларенеток
...по оргАну...
16:18
Долой марионеток-макларенеток
Зеппельт-дурачок, это мы были раздражены, а Баху - по органу...
16:17